Jessica Mascheroni si è lasciata con il fidanzato Alessandro Autera e sembrava che stesse per iniziare una frequentazione con il tentatore Davide di Temptation Island. Nella puntata dedicata al post reality, infatti, proprio lei aveva affermato di sentirlo spesso e ha espressamente dichiarato di aver voglia di proseguire con una conoscenza:

Ci sentiamo abbastanza spesso, non tutti i giorni, però ci sentiamo. Poi spero comunque di vederlo se è possibile. Se da entrambe le parti c’è la voglia perché no. Da parte mia c’è voglia. Lui caratterialmente mi piace molto. Mi ha stimolato tanto lì dentro. Mi ha dato tante emozioni e mi ha fatto sentire le farfalle nello stomaco, cosa che non provavo da tanto tempo. Sono rinata.

Pare, però, che il single Davide sia di altra opinione rispetto alla protagonista di Temptation Island Jessica Mascheroni. Nel corso di una diretta su Instagram, infatti, ha detto di volere bene alla ragazza, ma non è sembrato particolarmente aperto all’idea di una relazione. Vediamo cos’ha dichiarato in base a quanto riporta anche il sito Biccy:

Io a Jessica voglio molto bene. Ci sentiamo e lei ha fatto il suo percorso, per capire lei cosa voleva nella vita. Io sono stato un tramite che ha cercato di capire le sue mancanze, quello che provava e voleva. Se la mia presenza l’ha aiutata ad arrivare a delle risposte, questa è la cosa più importante per me, per il bene che le voglio e il rapporto che si è instaurato. Chi dice che sono un attore e ca**ate del genere, continuate anche a dirlo… Io sono contento del percorso che ho fatto […] che lei sia serena e abbia voltato pagina. La protagonista era assolutamente lei, io ero un contorno.