Temptation Island, il tentatore Lollo è stato fidanzato con un’ex de La Pupa e il Secchione

Debora Parigi | 11 Luglio 2023

Temptation Island

Lollo di Temptation Island ha avuto una relazione con una Pupa

Chi guarda Temptation Island ha imparato a conoscere molto bene il tentatore Lollo che si è avvicinato ad Ale. Proprio nella terza puntata, andata in onda ieri, l’intimità tra loro è stata tutta un crescendo fino a scattare nel bacio. Poi lei ha chiesto il confronto anticipato al fidanzato Federico, ma lui non ha accettato. Così Ale ha detto di sentirsi libera a questo punto. Solo nella prossima puntata vedremo come andrà a finire, ma Lollo ovviamente sarà molto protagonista di queste vicende.

Ecco quindi che il pubblico cerca tante notizie su di lui, se ha già fatto o meno televisione, cosa fa nella vita e quali sono state le sue precedenti relazioni. Vero nome Lorenzo Di Curzio, è un calciatore del Ladispoli e ha 27 anni (31 gennaio 1997). Lavora anche come tassista.

Se siete convinti di averlo già visto da qualche parte in TV prima di Temptation Island, non vi sbagliate perché ha fatto un reality abbastanza famoso. Si tratta di Calciatori – Giovani di Speranza ed è stato il periodo in cui vestiva la maglia della Fiorentina.

Ma il nome di Lollo è associato anche a una ragazza diventata famosa per il programma La Pupa e il Secchione, in particolare l’ultima edizione, quella condotta da Barbara D’Urso. Stiamo parlando della Pupa Nicole Di Mario, Miss Europe Continental, con la quale Lollo è stato insieme. Non sappiamo quanto sia durata la loro relazione, ma pare che siano rimasti in ottimi rapporti.

Oggi Lollo è ovviamente single, ma nella prossima puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia potrebbero esserci delle sorprese. Dopo il bacio con Ale e quello che è accaduto, i due usciranno insieme dal docu-reality?