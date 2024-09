Nella nuova edizione di Temptation Island tra le coppie ci sono Titty e Antonio, una coppia di Napoli con già le nozze nei loro progetti. Tra le curiosità c’è il fatto che lui si è tatuato il volto di lei sul polpaccio e la scritta “moglie” in albanese. Ecco la foto.

Il tatuaggio di Antonio con il volto della fidanzata Titty a Temptation Island

Questa sera è partita la nuova edizione 2024 di Temptation Island dopo il grande successo di quella estiva. E così nella prima puntata abbiamo conosciuto le sette coppie protagoniste e i loro video di presentazione. Avevamo già avuto un’anticipazione nelle scorse settimane e oggi li abbiamo visti in maniera più approfondita.

Tra queste coppie c’è quella formata da Titty e Antonio, originari di Napoli e con il progetto di sposarsi. Nei mesi scorsi, infatti, a Parigi lui le ha fatto la proposta di matrimonio. Un gesto bellissimo e molto apprezzato e che lei spera che l’esperienza a Temptation Island non rovini tutto e quindi mandi a monte il matrimonio.

Nel loro video di presentazione abbiamo avuto alcune informazioni in più riguardo la loro storia e anche i problemi che hanno avuto in passato. In pratica per un periodo Antonio ha avuto una storia parallela con un’altra ragazza che Titty presto ha scoperto. Lui ha cercato in ogni modo di farsi perdonare, scrivendole anche un messaggio chilometrico dicendole che voleva solo lei. Inoltre si è fatto anche un tatuaggio a lei dedicato. Ecco la foto qua sotto:

Si tratta del volto di Titty e la scritta “moglie” in albanese. Il motivo della scelta della lingua non è ben chiara. Forse uno dei due ha origini albanesi, ma non lo sappiamo con certezza. Vedremo nel corso di Temptation Island come andrà la relazione tra loro.