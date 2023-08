Temptation Island: una coppia si è presa una pausa mentre le altre hanno confermato la fine della storia

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Temptation Island

Cosa è successo ad Alessia e Davide, Vittoria e Daniele, Ale e Federico dopo Temptation Island

Siamo arrivati alle ultime tre coppie di Temptation Island. Partiamo da Alessia e Davide che, nonostante tutto, avevano scelto di uscire insieme dal programma. Di fronte a Filippo Bisciglia lui ha detto che ha messo da parte il vecchio tradimento ed è andato avanti, ma ha ripensato a quanto accaduto nel programma e così ha deciso di prendersi una pausa.

L’amore c’è sempre e si considerano una coppia, ma lui ha bisogno di spazi per riflettere su certe cose. Lei, invece ha detto che spera che tutto possa risolversi e che possano finalmente essere una famiglia. Lei è infati convintissima dell’amore che prova per lui, è l’uomo della sua vita.

Parliamo adesso delle coppie che abbiamo visto oggi. Vittoria e Daniele non sono tornati insieme. Lei ha ribadito le sue responsabilità di quanto accaduto a Temptation Island, ma ha detto di essere sempre innamorata. Quindi spera che possano tornare insieme. Daniele, invece, ha confermato la grande delusione provata e ha detto che una volta tornato a casa è stato malissimo. Si sta riprendendo ora.

Concludiamo con Ale e Federico. Anche loro non stanno più insieme, ovviamente, e si sono solo sentiti, mai visti dal falò di confronto. Lei ha detto di essere molto delusa da questo, perché un confronto faccia a faccia se lo meritava. Non ha rivisto il single Lollo. Lui ha detto che sperava in un epilogo diverso prima di partecipare al programma. Ma ha aggiunto che nella vita non si può mai sapere cosa accadrà, se magari un giorno potranno rivedersi.