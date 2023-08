Manuel è ancora innamorato di Francesca e vorrebbe tornarci insieme: le parole di lei

NEWS

Debora Parigi | 1 Agosto 2023

Temptation Island

Manuel e Francesca un mese dopo la fine di Temptation Island

Una delle coppie più seguite di questa edizione di Temptation Island è quella formata da Manuel e Francesca, che si sono lasciati alla fine del loro percorso. Una scelta presa per ovvi motivi dato tutto quello che è successo in passato tra loro e anche dentro al programma. Hanno confermato questa scelta?

In realtà sì poiché si sono presentati davanti a Filippo Bisciglia divisi. Manuel si è mostrato un po’ provato e ha sorpreso tutti dicendo di essere ancora innamorato di Francesca e voler tornare con lei. Ma ha deciso di non richiamarla e rivederla per il bene di lei, altrimenti finirebbero di nuovo punto e a capo.

Ecco lo stato d’animo di Manuel ad un mese dalla fine del programma! #TemptationIsland pic.twitter.com/jVNeImYC4U — Temptation Island (@TemptationITA) July 31, 2023

Ma lei cosa ne pensa di questo? Francesca ha detto al conduttore che una volta tornata a casa da Temptation Island non è stato facile, ma piano piano si sta riprendendo la sua vita e sta ricominciando. Attualmente è single, ma pensa soprattutto a se stessa.

Filippo le ha chiesto se fosse disposta a tornare con lui nel caso tornasse. Ma lei ha risposto di no, non ha più intenzione di soffrire e si merita un uomo che la ami totalmente. Insomma Francesca è una ragazza che adesso è molto più sicura di sé, mentre Manuel sta un po’ soffrendo ma si è messo da parte.