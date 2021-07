Valentina e Tommaso squalificati da Temptation Island? Il rumor

1 Squalifica a Temptation Island?

Temptation Island il 30 giugno è tornato a farci compagnia su Canale 5. Nei giorni antecedenti alla messa in onda è spuntato un primo spoiler. MondoTv24, che ne ha lanciato per primo la notizia, ha fatto sapere che una delle coppie protagoniste avrebbe lasciato il programma. In base a quanto raccolto uno dei fidanzati avrebbe emulato la corsa di Ciro Petrone per raggiungere la sua fidanzata, in preda a un attacco di eccessiva gelosia. Oltretutto il ragazzo in questione avrebbe messo a soqquadro il villaggio lanciando sedie e tavoli! Insomma un vero e proprio caos.

Blasting News, come riportato anche da Giuseppe Porro, però è in grado di darci qualche news in più a proposito di questo rumor. Il sito scrive infatti che i concorrenti di Temptation Island coinvolti dovrebbero e potrebbero essere Valentina e Tommaso, poiché quest’ultimo avrebbe infranto il regolamento per la troppa rabbia. Ecco quanto si legge:

«Al termine delle registrazioni si è parlato di una coppia squalificata dopo soli due giorni. Stando a quanto si apprende sul web, i protagonisti eliminati potrebbero essere Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti: l’eccessiva gelosia del 21enne lo avrebbe portato a infrangere il regolamento.

Stando alle anticipazioni relative alla seconda puntata, sembrerebbe che la coppia squalificata dopo soli due giorni sia quella di Valentina e Tommaso. Scendendo nel dettaglio, sul web si mormora che all’Is Morus Relais siano volate sedie e tavoli. Ma non solo, il fidanzato geloso avrebbe tentato di raggiungere il villaggio delle ragazze fidanzate».

Le ‘sorprese’ però potrebbero non essere finite qui. Perché sempre secondo Blasting News sembrerebbe anche che Tommaso avrebbe tradito la sua fidanzata con una delle tentatrici di Temptation Island! Al momento si tratta di indiscrezioni, ma se tutto dovesse risultare vero sarebbe davvero un colpo di scena! C’è da dire, però, che questo video caricato dai canali ufficiali del reality, potrebbero confermare quanto appena scritto.

Intanto andiamo a rivedere cosa è successo nel corso della prima puntata di Temptation Island tra Valentina e Tommaso…