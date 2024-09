Grande ritorno nel villaggio dei fidanzati a Temptation Island per uno dei protagonisti della scorsa edizione e cioè Tony

Nella seconda edizione del 2024 di Temptation Island c’è stato un grande ritorno e cioè Tony! Stiamo parlando di uno dei fidanzati più famosi della scorsa edizione del reality, il fidanzato di Jenny. E il suo ingresso ha subito portato a un pinnettu per le fidanzate. Ecco cosa è successo.

Il ritorno di Tony a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island di settembre 2024 è iniziata subito col botto e tutto questo grazie a un grande ritorno nel programma. Si tratta dell’ingresso a sorpresa di uno dei fidanzati più famosi del programma e cioè Tony, compagno di Jenny che ha partecipato all’edizione di luglio.

Tony non ha decisamente bisogno di presentazioni, abbiamo imparato molto bene a conoscerlo pochi mesi fa. E la sua presenza anche stasera è servita per portare qualche problema all’interno del villaggio. O meglio, è servita per alcuni video subito nel pinnettu alle fidanzate. Ma cosa è successo?

In pratica Tony è entrato nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island subito per il primo brindisi nel suo stile ormai noto. E ha deciso di fare tutto questo con tre dei fidanzati: Antonio, Alfred e Fabio. Con loro ha poi fatto alcun giochi che ovviamente vedevano coinvolte le tentatrici.

Come detto, quanto accaduto ha avuto delle conseguenze. Difatti le fidanzate sono state subito chiamate nel pinnettu e per le tre compagne non c’è stata una bella sorpresa. Titty, Anna e Sara sono rimaste sconvolte e molto deluse dall’atteggiamento dei loro fidanzati.