Chi sono Vittoria e Daniele di Temptation Island? Instagram

Andrea Sanna | 10 Luglio 2023

Chi è

A Temptation Island 2023 una delle coppie più discusse è quella formata da Vittoria e Daniele. Cosa sappiamo riguardo alla loro storia? In questo articolo conosceremo tutto ciò che siamo riusciti a scoprire: dall’età alla vita privata e dove seguire i due fidanzati su Instagram e social.

Chi sono Vittoria e Daniele

Nome e Cognome: Vittoria Egidi e Daniele De Bosis

Data di nascita: Vittoria è del 1991, Daniele 1990

Luogo di nascita: Roma

Età: Vittoria ha 32 anni, Daniele 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: Informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: Vittoria è direttrice di un centro estetico, mentre Daniele è direttore di un supermercato

Figli: Vittoria non ha figli, Daniele ha avuto un figlio da una precedente storia

Tatuaggi: Daniele ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: informazione non disponibile

Vittoria e Daniele età e biografia

Come di consueto iniziamo dalla biografia della coppia di Temptation Island. Quanti anni hanno Vittoria e Daniele? Lei è del 1991 ed è nata a Roma, dunque dovrebbe avere 32 anni d’età. Mentre il ragazzo è del 1990, nato e cresciuto a Roma anche lui, e la sua età dovrebbe essere di 33 anni.

Che lavoro fanno i due fidanzati del reality show? A riguardo sappiamo che Vittoria è direttrice di un centro estetico a Roma, mentre Daniele è direttore di un supermercato.

Vita privata

Cosa sappiamo invece a proposito della vita privata e storia di Vittoria e Daniele? C’è da precisare che Daniele è stato sposato in passato e ha avuto un figlio. Poi nel 2019 ha conosciuto Vittoria e si è innamorato di lei. Così sono andati a convivere insieme.

Nel loro rapporto ci sono diversi problemi. Vittoria sente il bisogno di creare un futuro e diventare madre. Esigenza che sembra diventata ormai insostenibile per Daniele, che come dicevamo è già padre.

Quindi da qui l’idea di partecipare a Temptation Island.

Dove seguire Vittoria e Daniele di Temptation Island: Instagram e social

Conosciamo la loro storia, ma abbiamo modo di poter seguire su Instagram e social vari, Vittoria e Daniele di Temptation Island?

Purtroppo al momento non siamo riusciti a trovare i loro account ufficiali.

Non appena ci sarà modo, però, non esiteremo a informarvi.

Daniele e Vittoria a Temptation Island

Nella nuova edizione di Temptation Island troviamo Vittoria e Daniele. Perché hanno deciso di partecipare? La ragazza sente l’esigenza dopo 4 anni di relazione di costruire un futuro insieme e desidera diventare madre entro novembre 2022, ma ciò non è mai successo.

Questo suo bisogno tuttavia non sembra essere condiviso da Daniele, che già è padre e si sente pressato dalle richieste della sua fidanzata. Tutto ciò ha portato Vittoria a lanciar l’ultimatum, anche se lei stessa ha precisato nella clip di non aver messo fretta al ragazzo. Lei è certa però che lui non pensi più a un “noi”.

Sempre Daniele ha dichiarato che non ci sono i presupposti per creare una famiglia, in quanto quotidianamente non fanno altro che discutere. I fatti hanno quindi portato il romano a scrivere a Temptation Island, per provare a vivere questa esperienza e capire se per loro può esserci ancora un futuro insieme. Riusciranno nel loro intento? Lo scopriremo passo passo.

Chi presenta Temptation Island 2023 e come si chiama il conduttore? Alla conduzione del reality troviamo ancora Filippo Bisciglia. Sarà lui la voce narrante che ci accompagna durante il percorso delle coppie.

In ogni caso i video di Temptation Island di Daniele e Vittoria, così come di tutte le coppie sono disponibili sul sito ufficiale di Witty TV.

Le coppie di Temptation Island 2023

Chi sono le coppie di questa edizione di Temptation Island 2023? Qui di seguito vi proponiamo i nomi di fidanzati e fidanzate del reality show di Canale 5:

Esattamente come avvenuto per le stagioni precedenti, anche stavolta i protagonisti metteranno alla prova i propri sentimenti. A Temptation Island 2023, programma ideato da Maria De Filippi, le coppie avranno come ‘ostacolo’ da superare la presenza di tentatori e tentatrici. Tra loro citiamo Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa, ex corteggiatori di Uomini e Donne.

Infine per chi non sapesse dov’è girato, anche quest’anno Temptation Island avrà come cornice le splendide acque cristalline del mare della Sardegna. Ad accogliere le coppie l’Is Morus Relais.

Il percorso di Vittoria e Daniele a Temptation Island 2023

Daniele e Vittoria hanno dunque modo, durante le settimane di permanenza nei villaggi separati, di capire se il loro è o meno vero amore.

Ma cosa sappiamo a proposito del loro percorso? Sono usciti insieme o separati dal programma? Non ci resta che attendere per scoprirlo.