Vincenzo Chianese | 18 Giugno 2024

Lo scorso anno Mediaset aveva confermato l’arrivo di Temptation Island Winter, di cui però non si è più saputo nulla. Adesso a parlare della possibilità di vedere il programma in onda è Filippo Bisciglia.

Temptation Island Winter si fa?

Manca ormai poco più di una settimana alla partenza di Temptation Island e tutto è pronto per la prima puntata. Tuttavia come di certo in molti ricorderanno solo lo scorso anno Mediaset aveva annunciato l’arrivo di un’edizione invernale del reality show, che aveva assunto il nome provvisorio di Temptation Island Winter. Col passare dei mesi però non si è più parlato di questo programma e in molti si sono chiesti cosa fosse accaduto. In queste ore così a rompere il silenzio sul reality show è stato Filippo Bisciglia, che intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni ha parlato della possibilità di vedere l’edizione Winter in onda su Canale 5. Ma non solo. Il conduttore ha anche rivelato che avrebbe dovuto presentare il reality e in merito afferma:

“Se vedremo l’edizione Winter in onda? La speranza è l’ultima a morire. Lo avrei dovuto condurre io ed ero molto contento quando me l’avevano proposto. Di solito quando in inverno sono libero faccio altri lavori. Sapendo che c’era la possibilità di condurre Temptation anche tra gennaio e febbraio mi ero tenuto libero”.

Al momento dunque non sappiamo ancora se e quando Temptation Island Winter andrà in onda ma di certo il pubblico attende con ansia di saperne di più in merito. Filippo Bisciglia intanto in queste ore sempre al settimanale ha dato anche alcune anticipazioni sulla nuova edizione del reality show, che debutterà giovedì 27 giugno. Queste le sue dichiarazioni:

“Questa edizione è partita a bomba! Mentre nelle scorse stagioni passava qualche giorno prima che le coppie si sbloccassero, questa volta sono partite subito con le loro motivazioni”.