Endless Love anticipazioni 18 giugno: Emir minaccia Onder e fa sul serio con lui

Andrea Sanna | 18 Giugno 2024

Endless Love

Episodi e dove vederlo in TV e streaming. Ecco le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 18 giugno

Ecco le anticipazioni di Endless Love per la puntata del 18 giugno. Tutto sulla trama, dove vederlo in TV e streaming. Scopriamo nel dettaglio cosa prevede l’episodio della serie televisiva turca, di successo su Canale 5.

Anticipazioni Endless Love

Iniziamo subito con le anticipazioni di Endless Love del 18 giugno. Cosa succederà nell’episodio di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Nihan e Kemal sono insieme nel loro nascondiglio segreto, in mezzo ai boschi. Vivono la loro vita lontani da Emir.

Proprio quest’ultimo minaccia di strangolare il suocero Onder se non gli rivelerà il contenuto della lettera lasciata da Ozan e Zeynep. L’uomo però si rifiuta di dare risposte. Vildan, invece, al contrario vuole proteggere suo marito e gli dice la verità.

Ozan vuole costituirsi e confessare quanto accaduto durante quella notte. Emir pensa che Yasemin, amica di Nihan, sia in contatto con sua moglie e la minaccia di sapere la verità.

Quando va in onda e quanti episodi ha Endless Love

Volete sapere quando va in onda Endless Love? Gli episodi della serie vanno in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5. Questi gli orari:

Dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

al dalle Poi il sabato e la domenica dalle 14:45.

Quanti episodi conta e quante stagioni ha? La serie televisiva turca dovete sapere che è ambientata in Turchia e ha due stagioni da 35 e 39 episodi. Insomma se volete immergervi in una storia appassionante… è quella giusta!

Dove vederlo in TV e streaming

Sia su Canale 5 che su Mediaset Infinity potete vedere e rivedere Endless Love in TV e streaming (ovviamente in italiano).

Con la piattaforma si può seguire qualsiasi puntata in diretta, oppure in un secondo momento. Qualsiasi episodio è accompagnato da una trama, dove scopriremo anche come finisce Endless Love.

Alla prossima con nuove anticipazioni della serie turca.