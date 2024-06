Temptation Island, una coppia storica del programma è in attesa del primo figlio (VIDEO)

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 18 Giugno 2024

In attesa della nuova edizione, dove non sembrano mancare le curiosità e indiscrezioni sui protagonisti, è giunta anche una bella notizia! Una coppia che ha partecipato alle primissime stagioni di Temptation Island è in attesa di un figlio. Ecco di chi si tratta.

Diverse sono le coppie che hanno partecipato a Temptation Island. Alcune di essere hanno anche coronato il sogno di sposarsi e mettere su famiglia. Non per tutti è stato lo stesso, ma per Luca Lantieri e Mariarita Salino è stato vero amore.

La coppia ha preso parte alla terza edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Dopo l’avventura nel reality show di Canale 5 aveva lasciato insieme il villaggio (nonostante qualche incomprensione e la curiosità di Luca verso la tentatrice Irene).

Lasciato Temptation Island, Luca e Mariarita hanno dovuto chiaramente parlare di quanto accaduto all’interno della trasmissione e per un periodo si sono presi una pausa e sono rimasti separati. L’amore che li unisce però è stato più forte di tutto e per questo superate le complessità, sono usciti insieme dal programma.

Così da quel momento in poi i due ex di Temptation Island non si sono più lasciati e la loro storia procede a gonfie vele. Sui social si mostrano sempre molto vicini e affiatati, oltre che innamorati. In queste ore peraltro Mariarita ha rivelato a tutti che lei è il suo compagno Luca sono in attesa del primo figlio.

Sui social sia Luca che Mariarita hanno condiviso il video del gender reveal, dove hanno scoperto che sono in attesa di una bambina. Nelle immagini non solo la coppia di Temptation Island, ma anche le persone a loro care, che si sono mostrate felici e orgogliose di questo bel momento. Entrambi i futuri genitori sono sembrati raggianti e presto realizzeranno il loro sogno.

Ad accompagnare le immagini una didascalia: “Un cuore che batte… Una vita che si forma… Siamo in dolce attesa“.

I nostri migliori auguri alla coppia di Temptation Island, formata da Mariarita e Luca per questa bellissima notizia!