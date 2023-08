NEWS

Nicolò Figini | 24 Agosto 2023

Temptation Island

Chi condurrà Temptation Island Winter?

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset per la nuova stagione televisiva è stato riferito che andrà in onda Temptation Island Winter.

Al momento non abbiamo molti dettagli in merito e non sappiamo nemmeno quando verrà trasmesso.

Molte persone si chiedono chi condurrà la nuova versione del reality. Ecco le possibili conduttrici da Di Più, come riporta anche Biccy.

Iniziamo subito…

Lorella Cuccarini

Conduttrici Temptation Island Winter: Lorella Cuccarini

Sul web si era già diffusa l’opzione Lorella Cuccarini.

In questo caso, se dovesse venire riconfermata, non la vedremmo solo come insegnante ad Amici.

A voi farebbe piacere vederla in questo ruolo inedito?

Ma andiamo avanti…