Andrea Sanna | 28 Aprile 2023

Temptation Island: è finita tra Stefano e Claudia

Tra coppie che si sono ritrovate a Temptation Island, ce ne sono anche delle altre che sono sono dette addio. Una di questa, che si è ritrovata proprio nel reality show di Canale 5, dove ha risolto i propri problemi di coppia, non solo è convolata a nozze, ma ora sembra aver messo fine al proprio matrimonio.

Come suggerito anche dal titolo, parliamo di Claudia Venturini e Stefano Socionovo. I due, insieme da un paio d’anni, hanno preso parte a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore. Claudia non ha mai nascosto i suoi dubbi, a pochi mesi dalle nozze. Così hanno affrontato le difficoltà e incomprensioni fino alla scelta decisiva al falò di confronto.

La loro scelta è stata quella di uscire insieme da Temptation Island. Ma non solo. I due si sono definiti subito marito e moglie, con il forte desiderio di arrivare all’altare da lì a poco. Dopo l’esperienza televisiva nella trasmissione in onda nel corso dell’estate, infatti, la coppia ha deciso di mettere nero su bianco la voglia di continuare insieme a scrivere la propria storia. Così la decisione di sposarsi nel 2021. Ma qualcosa non ha funzionato, dato che a quanto pare la storia d’amore tra Stefano e Claudia pare essere giunta al capolinea.

A lanciare questa notizia sui due ex protagonisti di Temptation Island è Lorenzo Pugnaloni su Lollo Magazine. Mediante la pagina Instagram ha fatto sapere come l’amore tra Stefano e Claudia sia ormai concluso: “ESCLUSIVA LOLLO MAGAZINE: ricordate Stefano e Claudia di Temptation Island? I due ad oggi si sono ufficialmente lasciati e il loro matrimonio è giunto al capolinea”.

Notizia che ha lasciato sorpresi tanti fan del reality, che mai si sarebbero aspettati un epilogo simile. Stefano e Claudia, a quanto pare, hanno deciso di prendere due strade differenti.