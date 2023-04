NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Aprile 2023

Isola dei Famosi 2023

Cosa è accaduto a L’Isola dei Famosi

Siamo ormai entrati nel pieno della nuova edizione de L’Isola dei Famosi e finalmente sono iniziate anche le prime dinamiche di gioco. Solo nel corso dell’ultimo daytime, andato in onda su Canale 5 poco fa, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha diviso il web. Gli autori hanno infatti offerto una tentazione a Fiore Argento e Cristina Scuccia, dando loro la possibilità di ottenere ben 6 cosce di pollo. Due di esse avrebbero potuto mangiarle proprio le naufraghe, mentre le restanti 4 sarebbero andate a un membro di ogni tribù. Inizialmente Fiore e Cristina hanno accettato la proposta con gioia. Mentre stavano tornando in spiaggia col bottino però la Argento e la Scuccia, prese dai sensi di colpa per non poter condividere il cibo con tutto il gruppo, hanno deciso di lasciare le cosce di pollo, rifiutando l’offerta della produzione.

Dopo essersi riunite agli altri naufraghi, le due hanno raccontato quanto accaduto, e a quel punto non è mancata la reazione sbigottita dei concorrenti de L’Isola dei Famosi. Il primo a commentare è stato Simone Antolini, che ha affermato: “Ma siete matte?”. Successivamente a dire la sua è stato anche Paolo Noise, che ha aggiunto:

“Ma dovevate mangiarle. A me di voi non me ne fregava niente, me le sarei mangiate. Chi se ne frega se non si poteva condividere, mangia. Io mi sarei mangiato anche quelle degli altri. Che me ne fregava di sta gente, io non so chi sia sta gente. Perché non avrei dovuto mangiare il pollo?”.

Sembrerebbe dunque che il resto del gruppo non abbia ben preso la scelta di Fiore Argento e di Cristina Scuccia. Senza dubbio però nelle prossime settimane anche altri naufraghi de L’Isola dei Famosi verranno posti dinanzi a simili tentazioni. Ma quali saranno le loro reazioni? Non resta che attendere per scoprirlo.