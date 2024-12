A RTL 102.5 Teo Mammucari è intervenuto in esclusiva dando la sua versione dei fatti dopo l’intervista a Belve. Il conduttore ha raccontato di aver chiesto una cosa ben precisa a Francesca Fagnani.

La versione di Teo Mammucari

Su Rai 2 ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Belve che ha visto come primo ospite Teo Mammucari. Ora lui a RTL 102.5 ha raccontato la sua verità sull’accaduto.

L’intervista non è andata come previsto e il conduttore ha abbandonato lo studio a poco dall’inizio della conversazione. Un comportamento che ha suscitato svariate reazioni social, dall’ex compagna Thais a Selvaggia Lucarelli (citata dal conduttore e che ha replicato ironica sui social). A RTL 102.5 però Mammucari ci ha tenuto a dire la sua.

Per prima cosa ha ammesso di essere stato effettivamente lui a chiedere di partecipare a Belve, ma pare l’avesse fatto con una richiesta ben precisa. Aveva domandato infatti a Francesca Fagnani che non si parlasse in alcun modo dei suoi familiari. Il suo intento infatti è sempre stato quello di proteggere le persone che ama, rispettando la loro privacy.

Teo Mammucari ha rivelato che ne comprende il contesto televisivo, dove la visibilità è alta e delle dinamiche possono essere complicate: “Certe scelte possano sembrare improvvise o difficili da comprendere”. Alla base di tutto per lui c’è sempre stata la volontà di difendere la sua famiglia e la sua vita privata. Nella chiacchierata con l’emittente radiofonica, il conduttore ha svelato:

“Inizialmente, Francesca aveva rifiutato la mia richiesta, ed io l’ho rispettata. Tuttavia, dopo una settimana, mi ha richiamato, dicendo che le sarebbe piaciuto avermi come ospite e che avrebbe evitato di trattare l’argomento familiare. È stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio”.

Le parole del conduttore

In seguito Teo Mammucari ha fatto sapere che arrivato in trasmissione ha notato il cambiamento di Francesca Fagnani da donna a conduttrice e ciò gli ha creato del disagio: “Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile”.

A RTL 102.5 Mammucari ha ricordato come a Ballando con le Stelle durante il suo percorso si sia raccontato a fatica e nel momento in cui si è sentito a disagio ha preferito chiedere scusa e lasciare lo studio. Secondo lui probabilmente Francesca Fagnani non avrebbe mai affrontato la tematica a lui cara, ma aveva comunque timore di questo: “Sono consapevole che, da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente”.

Nonostante ciò però ha fatto sapere di essere una persona con delle fragilità e in quel momento ha sentito di doversi proteggere e proteggere la sua famiglia. Per questo crede a una cosa: “Ho sbagliato nel scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà”.

Infine Teo Mammucari ha sottolineato e riconosciuto: “Francesca ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto”. Ha ricordato di essere un artista, un presentatore e di avere delle fragilità e per lui è importante preservare la famiglia. Ha concluso infine dicendo che forse questa volta ha deluso qualcuno.