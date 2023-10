L’uragano Teo sbarca a Ballando con le Stelle, ma la Lucarelli frena: “L’ego rischia di soffocarti”

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Teo Mammucari a Ballando con le Stelle

Continua la gara a Ballando con le Stelle ed è la volta di Teo Mammucari, con la sua insegnante Anastasia Kuzmina. Per giorni, esattamente come i suoi compagni d’avventura, anche il conduttore si è messo in gioco e preparato a dovere. Ci ha messo massimo impegno e ha cercato di non sfigurare.

Così è sceso in pista per la prima volta a Ballando con le Stelle, Teo Mammucari, con entusiasmo e un pizzico di timore: “È una cosa che non avevo mai fatto. Chi aveva mai ballato davanti a un pubblico così grande?”, ha ammesso lui. Insieme alla sua insegnante si è messo in gioco in un scatenato boogie. Davvero divertente ed esplosivo.

Poi i giudizi della giuria. Fabio Canino per esempio ha detto a Teo Mammucari di aver detto che ha notato un suo stile. Secondo lui in questo caso si è adattato bene al ballo. Insomma buona prova. Non dello stesso avviso invece Selvaggia Lucarelli, che l’ha definito “orrendamente sgraziato”. Allo stesso tempo l’ha trovato però molto energico. Ma c’è un qualcosa che la Lucarelli gli ha fatto notare. Gli ha suggerito di stare attento al suo ego, perché questo rischia di soffocarlo: “Con questo atteggiamento rischi di eccedere nel gigioneggiare”.

Tra loro c’è stato un divertente siparietto in cui per tutto il tempo i due si sono scambiati diverse battute. Selvaggia Lucarelli gli ha consigliato però di fare attenzione con il trascorrere delle puntate.

Infine per Ivan Zazzaroni, Teo Mammucari è il candidato vincitore, mentre Guillermo Mariotto si è detto confuso, anche se ha apprezzato questo suo ego e mettersi in gioco anche con la giuria. I voti finali sono i seguenti: Zazzaroni: 7; Canino: 6; Smith: 6; Lucarelli: 5; Mariotto: 9.

Per Teo Mammucari un totale di 33 punti.

