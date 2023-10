Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Ottobre 2023

Ballando con le stelle

Simona Ventura conquista la giuria

Che esibizione Simona Ventura questa sera a Ballando con le Stelle! La conduttrice ha deciso di mettersi in gioco nell’avventura di ballo, così come il suo compagno Giovanni Terzi. Insomma Super Simo stasera con il suo insegnante Samuel Peron hanno conquistato tutti.

Ecco una piccola parte di esibizione riproposta da alcuni utenti sui social. Qui vediamo Simona Ventura decisamente a suo agio in questa veste. Una veste sicuramente inedita ma certamente nelle sue corde. Basta vedere questo filmato per capirlo. Non trovate?

Simona balla I Wanna Dance With Somebody alla prima puntata di #ballandoconlestelle pic.twitter.com/kJpanFMzR2 — Simona Ventura out of context (@simonaooc) October 21, 2023

Il ballo scelto da Samuel Peron e Simona Ventura non è stato per nulla facile. Si è trattato di una pericolosissima e difficile samba, ma per la conduttrice è stata davvero una prova pazzesca! Conclusa l’esibizione ha riscosso l’applauso del pubblico.

Ivan Zazzaroni va di chapeau. Il giudice ha aggiunto di sentirsi di dover dire che se questo è l’inizio, non osa immaginare cosa sarà il resto: “Per me non c’è storia! Non c’è paragone tra te e gli altri”. Insomma si dice certo che per il momento è la migliore esibizione insieme a quella di Lino Banfi. Tutta la giuria all’unisono si è detta d’accordo. Selvaggia Lucarelli ha riempito di complimenti Simona Ventura. Stesso pensiero anche di Carolyn Smith e Guillermo Mariotto.

Davvero un successo l’esibizione della conduttrice, che ha raggiunto ben 43 punti totali! Ivan Zazzaroni le ha dato un bel 9; Fabio Canino invece ha optato per un 8, così come Carolyn Smith; Selvaggia Lucarelli invece ha deciso per il 10; Guillermo Mariotto per l’8. E brava Simona Ventura!

Tornerà a stupirci la prossima settimana? Staremo a vedere!