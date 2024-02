Chi è Teresa Mannino? Età, marito, figlia e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Febbraio 2024

Chi è

Teresa Mannino è un’amata attrice e comica di successo. Conosciamo meglio chi è tra news e curiosità: età, vita privata, marito, figlia, carriera e Instagram dove seguirla.

Chi è Teresa Mannino

Nome e Cognome: Maria Teresa Mannino

Data di nascita: 23 novembre 1970

Luogo di nascita: Palermo

Età: 53 anni

Altezza: 1 metro e 67 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Sagittario

Professione: comica, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e teatrale.

Fidanzato: Teresa è impegnata con il produttore Paolo Santolini

Figli: Teresa ha una figlia di nome Giuditta

Tatuaggi: Teresa non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @teresamannino_official

Teresa Mannino età e biografia

Quanti anni ha Maria Teresa Mannino? L’attrice comica è nata a Palermo il 23 novembre 1970 e la sua età oggi è di 53 anni. È del segno del Sagittario.

Quanto è alta Teresa Mannino? L’altezza della conduttrice è alta 1 metro e 67 centimetri, ma non conosciamo il peso.

Figlia di un medico, la Mannino è la terza di una famiglia di una frazione (Misilmeri) in provincia di Palermo. Si chiama Gibilrossa per la precisione.

Per il percorso di studi invece possiamo dirvi che dopo il Liceo Classico ha conseguito la Laurea in filosofia all’Università degli Studi di Palermo. Poi dal 1998 al 2000 ha studiato recitazione al Teatro Carcano di Milano e ha partecipato a un corso di storia e teatro con Luigi Lunari.

Vita privata

Passiamo alla vita privata. A seguito di un matrimonio di due anni con il primo marito, Teresa Mannino si è legata a un batterista di nome Andrea, che conosceva da tempo. Dal frutto del loro amore è nata una figlia? Quando è nata la figlia della Mannino e come si chiama? Giuditta è nata nel 2009.

Ma oggi Teresa Mannino è sposata o ha un fidanzato? Oggi l’attrice è legata sentimentalmente con il produttore cinematografico Paolo Santolini.

Dove seguire Teresa Mannino: Instagram e social

Così come tanti volti noti del mondo dello spettacolo anche Teresa Mannino è presente suisocial. L’attrice è molto attiva sul suo profilo Instagram così come su Facebook. Condivide tutto ciò che concerne il suo lavoro, ma anche la vita privata lontana dai riflettori.

Non mancano anche foto e video inerenti al Festival di Sanremo 2024.

Carriera

Nel corso della sua carriera Teresa Mannino è sempre stata protagonista tra cinema, televisione, teatro ma anche radio! Insomma un’artista a 360° che in questi anni ci ha regalato tante risate e spunti di riflessione con i suoi monologhi e progetti lavorativi.

Dove vedere Teresa Mannino nel 2024 e per scoprire quando fa il suo spettacolo o spettacoli a Palermo vi basterà consultare le sue pagine ufficiali e siti autorizzati per la vendita dei biglietti. Nell’apposita sezione saranno quindi presenti tutte le date del tour del 2024 e non solo.

Quanto guadagna Teresa Mannino? A questa informazione non sappiamo rispondere al momento.

Film con Teresa Mannino

In carriera abbiamo visto Teresa Mannino protagonista al cinema e in TV di diversi progetti. Nel 2009 per esempio ha lavorato per Amore, bugie & calcetto e La fidanzata di papà. Poi nel 2009 Meno male che ci sei e nel 2010 A Natale mi sposo. A seguire nel 2011 ha lavorato nel film Ex – Amici come prima!. Passiamo al 2012 quando ha recitato per Buona giornata. Tra gli ultimi lavori segnaliamo La notte è piccola per noi (nel 2019) e Io e mio fratello (2023).

Per quanto riguarda la TV, invece, Teresa Mannino ha recitato ne Il commissario Manara e in Benvenuti a tavola – Nord VS Sud. Negli anni anche in Andrea Camilleri – Il maestro senza regole e infine ne Il commissario Montalbano.

Programmi TV

Sempre nel piccolo schermo Teresa Mannino ha lavorato come comica, giurata e co-conduttrice. Dal 2004 l’abbiamo vista spaziare in diverse emittenti televisive e trasmissioni. Da BravoGrazie a Zelig, per passare a Checco Zalone Show e Terrybilmente divagante.

Tra le altre cose ricordiamo La partita del cuore, Se stasera sono qui e Altrimenti ci arrabbiamo. Infine segnaliamo Marco Paolini racconta, Sono nata il ventitré. E tra i più recenti ancora Tutti a scuola e Sento la Terra girare.

Zelig Circus

Come detto per diverse edizioni Teresa Mannino è entrata a far parte della straordinaria famiglia di Zelig. Con il suo talento e la sua ironia ci ha deliziato sempre con performance divertenti, ma anche riflessive.

Teresa Mannino a Sanremo 2024

Per il Festival di Sanremo 2024 Amadeus ha voluto coinvolgere tre co-conduttrici di spessore e due co-conduttori. Tra questi ultimi ricordiamo Marco Mengoni e Fiorello, mentre tra le donne insieme a Teresa Mannino vedremo anche Lorella Cuccarini e Giorgia.