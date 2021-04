Chi è Terrance Miguel Hay Padre Natura di Ciao Darwin? Instagram

Scopriamo insieme tutto ciò ce c’è da sapere su Terrance Miguel Hay, Padre Natura di Ciao Darwin: l’età, l’altezza, la vita privata. Infine dove e se è possibile seguirlo su Instagram e social.

Chi è Terrance Miguel Hay

Nome e Cognome: Terrance Miguel Hay

Data di nascita: 1994

Luogo di Nascita: Città del Capo

Età: 27 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello

Fidanzata: Terrance è fidanzato con una ragazza di nome Carolyn Jannice Brophy

Figli: Terrance non ha figli

Tatuaggi: Terrance non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @terrancehay

Terrance Miguel Hay biografia, età e altezza

Da quel che sappiamo della biografia di Terrance Miguel Hay, il giovane Padre Natura di Ciao Darwin è di origine sudafricana. Per la precisione è nato nella località portuale di Città del Capo, nel 1994. La sua età oggi corrisponde quindi a 27 anni. Non conosciamo invece la sua altezza e il peso.

Nella vita Terrance fa il modello di professione e a dargli una grossa spinta è stata senza dubbio la sua bellezza e il fisico statuario che tiene in allenamento costante grazie allo sport. Ama tenere i capelli lunghi (anche se è capitato li abbia tagliati) e negli anni ha partecipato a vari servizi fotografici per alcuni dei più importanti e conosciuti brand di moda.

Come da lui stesso mostrato sui social, in passato, è comparso anche nella copertina della rivista, “Men’s Health”.

Scopriamo invece qualcosa in più sulla vita privata di Terrance Miguel Hay…

Vita privata

Cosa sappiamo della vita privata di Terrance Miguel Hay? Non ci sono grande informazioni, ma grazie ad una ricerca sui social siamo riusciti a trovare qualche curiosità utile.

Il Padre Natura di Ciao Darwin a frequentato la Grey High School, si tratta di una scuola superiore maschile inglese a Port Elizabeth, in Sudafrica. È uno dei luoghi d’istruzione più antichi del posto e in grado di formare i ragazzi su alcune importanti discipline come l’hockey, il rugby e il cricket.

Terrance è un ragazzo molto legato ai suoi genitori che ha mostrato sui social in occasione della sua laurea, avvenuta nel 2017. Non conosciamo, però il corso universitario da lui frequentato. Tra le altre cose che abbiamo potuto scoprire, siamo in grado di dirvi che è ben vluto e è che ha tanti amici. Ma come andrà invece dal punto di vista sentimentale?

Sempre grazie a Instagram abbiamo scoperto che Terrance ha una fidanzata di nome Carolyn Jannice Brophy, anche lei modella. I due formano davvero una bella coppia e da quanto mostrato sembrano essere davvero molto affiatati.

Come dicevamo, però, Terrance Miguel Hay è noto al pubblico anche per aver presenziato come Padre Natura in una delle puntate di Ciao Darwin 7…

Padre Natura a Ciao Darwin

Ed è proprio a Ciao Darwin che Terrance Miguel Hay è stato protagonista nelle vesti di Padre Natura, un po’ come accaduto anche a Filippo Melloni. In un modo o nell’altro dunque Terrance si dice molto grato al nostro Paese per avergli dato modo di farsi conoscere. Rovistando nel suo account Instagram abbiamo trovato infatti un breve video di saluti dove fa sapere ai suoi fan di aver preso parte al programma come Padre Natura.

Il modello, come dicevamo, ha presenziato alla settima edizione del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, nella puntata dove a sfidarsi abbiamo visto Giovani VS Mature. A guidare le due fazioni l’ex concorrente del Grande Fratello, Giovanna Rigato per la prima categoria, mentre per la seconda una delle attrice della commedia sexy degli anni ’70 e ’80, Gloria Guida.

L’appuntamento dove possiamo ammirare la bellezza del bel sudafricano sarà possibile rivederlo in replica il giorno 9 aprile 2021 in prima serata su Canale 5.

In attesa della messa in onda, infine, andiamo a vedere dove e se è possibile seguire Terrance Miguel Hay su Instagram e social vari…

Dove seguire Terrance Miguel Hay: Instagram e social

Grazie ad una ricerca sul web abbiamo scoperto che Terrance Miguel Hay è presente su tutti i social, da Instagram, dove è presente il maggior numero di follower (oltre 11 mila) a Facebook e Twitter (i meno utilizzati).

C’è da dire, però, che anche l’account Instagram non è troppo aggiornato, rispetto ad altri Padre Natura o Madre Natura che ci sono stati. L’ultima foto, infatti, risale al 24 marzo 2021. In totale troviamo infatti 90 post, tra immagini e video caricati.

Nonostante tutto, comunque siamo riusciti a trarre qualche informazione da esso. Il Padre Natura di Ciao Darwin, infatti, è amante della natura e degli animali. Nel tempo libero pratica escursioni e in vari scatti è stato immortalato mentre scala delle montagne.

Non mancano ovviamente foto insieme alla sua famiglia, amici, alla fidanzata Carolyn e ai suoi cani. Tante anche le immagini di posti visitati, dai navigli di Milano alle acque cristalline della Croazia.

