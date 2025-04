Andiamo a scoprire chi sono i nominati della seconda puntata di The Couple: cosa è accaduto durante le nomination

Si entra nel vivo della prima edizione di The Couple e anche stasera, nel corso della seconda puntata, non sono mancate le nomination. Ma cosa è accaduto e chi è finito al televoto? Scopriamolo.

I nominati della seconda puntata di The Couple

Siamo entrati nel vivo della prima edizione di The Couple e stasera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata. Anche stavolta le 8 coppie protagoniste del reality show si sono sfidate in una serie di prove e a vincere sono state le sorelle Brigitta e Benedicta, che hanno avuto l’opportunità di rubare due chiavi ai loro avversari, ottenendo anche l’immunità.

Poco dopo sono partite le nomination e tutte le coppie hanno fatto le loro votazioni. Ma cosa è accaduto e chi è finito al primo televoto di The Couple? Scopriamolo:

Elena e Thais hanno votato Jasmine e Pierangelo e Laura e Giorgia

Danilo e Fabrizio hanno votato Jasmine e Pierangelo e Elena e Thais

Irma e Lucia hanno votato Elena e Thais e Antonino e Andrea

Antonino e Andrea hanno votato Jasmine e Pierangelo e Irma e Lucia

Manila e Stefano hanno votato Elena e Thais e Laura e Giorgia

Laura e Giorgia hanno votato Elena e Thais e Danilo e Fabrizio

Jasmine e Pierangelo hanno votato Antonino e Andrea e Danilo e Fabrizio

Brigitta e Benedicta hanno votato Irma e Lucia e Elena e Thais

Ma chi sono dunque i nominati della seconda puntata di The Couple? A finire al televoto sono stati Jasmine e Pierangelo ed Elena e Thais. Una delle due coppie la prossima settimana verrà definitivamente eliminata e dovrà rinunciare al montepremi di 1 milione di euro.