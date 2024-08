Le anticipazioni di The Family per la puntata del 19 agosto: qui a seguire la trama, gli episodi e dove vederli in streaming

In attesa del ritorno di Endless Love dalla pausa estiva. su Canale 5 abbiamo modo di continuare a seguire The Family. Ecco qui a seguire tutte le anticipazioni per la puntata di lunedì 19 agosto. Ecco cosa succederà!

Anticipazioni The Family 19 agosto

Non c’è un attimo di pausa in The Family, ogni scena racchiude momenti che catturano l’attenzione del pubblico. Cosa ci riserverà dunque l’episodio di lunedì 19 agosto? Vediamo le anticipazioni:

Hulya è intenzionata ai fare gli interessi della sua famiglia e ordina l’assassinio di Buket, ovvero la moglie dell’avvocato Sua Koruzade.

Successivamente dopo aver registrato il filmato dell’omicidio con il suo telefono, Hulya lo mostra a Devin. La psicologa appare turbata dall’accaduto.

Intanto dall’altra parte Ceylan, che aveva assunto le pillole fornite da Atilla, rischia la vita per una grave intossicazione. Mosso dalla vendetta, Aslan si precipita nella villa sul bosco di Atilla e lo uccide, incendia il suo cadavere e distrugge l’abitazione.

I tragici eventi raccontati avvicinano ancora di più Devin alla famiglia Soykan.

Quando va in onda

Visto il cambio di palinsesto dunque quando va in onda The Family? Tutti i giorni, fino al 26 agosto quando tornerà Endless Love, su Canale 5 a partire dalle 14:10, si potranno seguire le puntate del serial televisivo.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Quante puntate di The Family ci sono su Canale 5? Per rispondere a questa domanda è bene sapere che in Italia la serie ha una suddivisione differente rispetto alla sua messa in onda originale.

Sebbene mantenga sempre due stagioni, ha invece 39 episodi per la prima stagione e 51 per la seconda, a differenza dei 13 e 17 trasmessi in Turchia, per l’appunto.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Infine volete sapere dove vedere The Family? In TV e in streaming la serie si può guardare rispettivamente su Canale 5 e su Mediaset Infinity, che si tratti di sito o app.

Attraverso la piattaforma si ha la possibilità di poter guardare la serie televisiva in diretta così come viene trasmessa su Canale 5, oppure recuperarla successivamente.