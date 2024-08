Questa mattina, 18 agosto 2024, è stata annunciata la triste scomparsa di Alain Delon, attore francese molto noto nel cinema di tutto il mondo. Aveva 88 anni.

È morto Alain Delon

In queste ultime ore è venuto a mancare Alain Delon, leggendario attore francese apprezzato in patria e in tutto il resto del mondo a livello internazionale. A darne la triste notizia sono stati i figli tramite un comunicato ufficiale rilasciato all’agenzia Afp:

“Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, hanno l’immensa pena di annunciare la dipartita di loro padre – si legge nel comunicato – Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari… La famiglia vi chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di lutto estremamente doloroso”.

LEGGI ANCHE: Da Ballando ad Amici, dopo Natalia Titova e Raimondo Todaro un altro ballerino (legato al GF Vip) si candida come professore

A quanto pare le cause sono state naturali ma nonostante questo siamo sicuri che ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di tutti i suoi cari e di coloro che lo conoscevano personalmente. Sicuramente gli appassionati ricorderanno i film più importanti della sua carriera iniziata negli anni ’60 grazie al regista Luchino Visconti.

Tra i suoi ruoli più iconici possiamo citare quelli nei film “Rocco e i suoi fratelli” o “Il Gattopardo“. A questi lungometraggi per largo pubblico, però, Alain Delon, non ha mai rinunciato al cinema d’autore: basti ricordare che ha affiancato l’italiana Monica Vitti ne “L’eclisse“. Si è spesso parlato dei suoi premi vinti a Cannes o Berlino per i suoi lavori, così come si è chiacchierato della vita privata.

Tra le donne della sua vita possiamo infatti ricordare Romy Schneider, la cantante Dalida e la moglie Nathalie Delon. Nel corso degli anni ha avuto vari flirt per poi accasarsi con una donna giapponese di nome Hiromi. Anche noi di Novella 2000 porgiamo le nostre più sentite condoglianze.