Nuova settimana con le anticipazioni di The Family per lunedì 2 settembre: trama, episodi e dove guardare in TV e streaming

In attesa della puntata di The Family, siete curiosi di conoscere le anticipazioni e cosa ci attenderà? Ecco qui la trama del 2 settembre e dove guardare gli episodi in streaming.

Anticipazioni The Family 2 settembre

Dopo l’ultima puntata settimanale di venerdì scorso, torniamo oggi lunedì 2 settembre con le nuove anticipazioni di The Family. Secondo la trama ecco cosa succede in questo episodio:

Qualcuno diffonde su internet un video delle telecamere di sorveglianza dove si vede chiaramente che a sparare Cihan è Devin. Questa rivelazione getta la famiglia Soykan nella bufera.

Per tale ragione Devin decide di ricominciare la sua vita da zero, pianifica il divorzio e raggiunge Smirne. Aslan però la raggiunge.

Intanto Hulya pensa a un piano con Ilkay per convincere Devin a trasferirsi in Inghilterra.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del 3 settembre per scoprire cosa succederà ancora!

Quando va in onda

Visti i continui cambi di programmazione è bene sempre sapere quando va in onda The Family su Canale 5. Da questa settimana la serie televisiva non sarà più trasmessa dal lunedì al venerdì al suo orario originale delle 14:45.

Infatti da questa settimana, precisamente dal 2 settembre, la serie televisiva sarà in onda solo su Mediaset Infinity. Il ritorno di tutti i programmi ha portato a questa variazione nel palinsesto di Mediaset.

Quante puntate ci sono di The Family

Di The Family quante puntate ci sono nel 2024? Ancora di diversi gli episodi della serie turca da mandare in onda. Se vi state domandando invece quante stagioni ci sono di Aile (nome originale della serie), possiamo dirvi che ha 17 puntate in Turchia, a differenza delle 13 della prima.

Diverso è invece il modo in cui è gestita in Italia la soap televisiva, dato che le puntate sono suddivise cn un minutaggio differente e dunque sono molte di più.

The Family dove guardare in TV e streaming

Per quanto riguarda invece la TV e lo streaming con traduzione in italiano, dove è possibile guardare The Family? Fino a venerdì la serie si potrà seguire su Canale 5 e Mediaset Infinity, sito e/o app.

Dal 2 settembre, ricordiamo ancora una volta, che sarà disponibile solo la piattaforma con un episodio al giorno.