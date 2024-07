Episodio e dove vederlo: tutte le anticipazioni di martedì 30 luglio su The Family. Ecco cosa c’è da sapere

Tutte le anticipazioni di The Family, la serie turca in onda su Canale 5: ecco gli episodi e dove vederlo in TV e streaming.

Anticipazioni The Family 30 luglio

Andiamo nel dettaglio e scopriamo le anticipazioni di The Family per la puntata di martedì 30 luglio:

Hulya fa trapelare la notizia della scelta di Devin di rifiutare il cognome Soykan. Ciò ha scatenato i social contro di lei e creato tensioni in famiglia.

Aslan è in un primo momento sorpreso perché aveva dimenticato l’accordo stretto con la moglie. Le cose con Devin poi si sistemano rapidamente. Successivamente la giornata per lui si complica, quando scopre che qualcuno si è introdotto nell’ufficio del padre in maniera illegale.

Sempre Aslan incontra Cihan per farsi dare le chiavi dell’ufficio e verificare e ha un diverbio con lui.

Quando va in onda

Su Canale 5 quando va in onda The Family? La serie viene trasmessa tutti i giorni alle ore 14:45, dopo Endless Love.

The Family: quante puntata sono su Canale 5?

Quante puntate ha The Family in Italia? In base a quanto si apprende abbiamo due stagioni composte da 39 episodi e una seconda seconda da 51.

La serie in Turchia è suddivisa sempre in due stagioni, ma da 13 e 17 puntate ognuna.

Ciò significa dunque che nel nostro Paese abbiamo episodi più corti, che prevedono dunque maggiori puntate.

Dove vedere The Family in TV e streaming

Concludiamo infine con il vedere dove vedere in TV e streaming. Vi basterà collegarvi su Canale 5 oppure su Mediaset Infinity.

In diretta o in un secondo momento si può vedere la puntata in TV o quando lo ritenete più opportuno.

Domani ci attenderanno delle nuove anticipazioni sull’amata soap opera di Canale 5. Dunque continuate a seguirci per scoprire tutto quello che c’è da sapere!