The Ferragnez, rivelato lo (strano) nome che Fedez voleva dare a Vittoria

1 Il nome che Fedez voleva dare a Vittoria

Su Amazon Prime Video la serie The Ferragnez sta avendo un grande successo e le vicende di Chiara Ferragni e Fedez insieme a tutta la famiglia fa divertire, ma fa anche capire che spesso non è tutto oro quello che luccica. Dagli episodi, tra l’altro, scopriamo tante curiosità e tra queste c’è la scelta del nome dell’ultima arrivata: Vittoria.

Il settimo episodio ha come titolo proprio il nome della secondogenita, nata verso la fine di marzo del 2021, un po’ dopo il ritorno del cantante da Sanremo, dov’è arrivato al secondo posto in coppia con Francesca Michielin. Ed è in questo episodio che i due protagonositi parlano della scelta del nome della piccola.

Chiara Ferragni dice che il nome Vittoria le è sempre piaciuto, mentre il marito non era molto convinto. Ma la cosa assurda è come avrebbe voluto chiamare la bambina Fedez. Ecco le parole dell’influencer: “Vittoria è stato sempre uno dei miei nomi preferiti, mi piaceva tantissimo. Fede non era sicuro, lui voleva chiamarla Nirvana”.

Sì, avete capito bene, Federico avrebbe voluto chiamare la figlia Nirvana, come la nota band musicale degli anni ’80-’90. Ma più in generale la parola è legata alle religioni buddhista, gianista e induista per esprimere un concetto significativo per esse. Proprio nel buddhismo significa “estinzione”, è il fine ultimo della vita, lo stato in cui si ottiene la liberazione dal dolore.

Dalle parole di Fedez, però, non sembra che avesse fatto questa scelta per un motivo religioso o comunque simbolico: “Non so, mi piaceva Nirvana, è strambo… Però in effetti sì è un po’ tamarro”. Senza offesa per il cantante, forse è stato davvero meglio che l’abbia scelto la moglie il nome. Soprattutto perché la scelta non era legata, come detto, al significato buddhista.

