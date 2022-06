1 The Ferragnez 2 arriverà presto?

A dicembre 2021 è andata stata rilasciata la prima stagione di The Ferragnez, la docu-serie che racconta la quotidianità della coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni. Lo show ha riscosso moltissimo successo e su Prime Video i fan l’hanno divorata in pochissimo tempo, scoprendo tante curiosità inedite sui loro beniamini. Sembrava che ce ne dovesse essere solo una, ma una fonte ha annunciato che sarebbe in lavorazione la seconda stagione.

A riportare il rumor ci ha pensato Dagospia. Sul portale si legge, inoltre, che le riprese parrebbero già essere iniziate. Ecco cosa si scrive sul sito: “Le piattaforme sono blindate, le bocche sono cucite, le penali pesano. A Milano gira voce che sarebbe in cantiere (qualcuno fa addirittura sapere che sarebbero in corso le riprese) una seconda stagione dei ‘The Ferragnez’, la docuserie con Chiara Ferragni e Fedez disponibile su Amazon Prime Video“. Al momento non sappiamo che cosa ci sia di vero oppure no. Si può pensare, però, che come già accaduto in passato Fedez farà un piccolo spoiler nel caso in cui questa voce fosse vera.

Staremo a vedere. Di certo i loro follower sarebbero al settimo cielo per la veridicità della notizia. L’anno scorso, per esempio, abbiamo visto Federico e Chiara in una veste del tutto inedita, ovvero in terapia di coppia. Ecco che cosa avevano rivelato:

La nostra relazione dipende troppo dai suoi umori. Oggi è super simpatico, però il giorno che è preso male è difficile fare qualsiasi cosa o anche solo relazionarsi con lui. Io sono più omogenea, raramente sono arrabbiata o giù. […] Preferisco sempre avere altre persone, così nei momenti in cui lui vuole stare per i cavoli suoi, succede qualcosa o si prende male, ha bisogno del suo spazio, io non devo stare lì come una scema da sola.

Continua…