NEWS

Andrea Sanna | 12 Agosto 2023

GF Vip 7

GF Vip in Spagna: Oriana Marzoli e Luca Onestini vicini?

Oriana Marzoli e Luca Onestini potrebbero tornare a lavorare insieme in televisione. Secondo quanto riportato da Biccy e da alcuni fonti spagnole, sembrerebbe infatti che i due possano varcare nuovamente la Porta Rossa del Grande Fratello. Ma no, non facciamo riferimento all’edizione italiana che prenderà il via l’11 settembre su Canale 5 come già accennato in articoli precedenti.

Parliamo piuttosto della versione spagnola del GF Vip, che da quelle parti è conosciuto come Gran Hermano. Sebbene giorni fa si è spiegato che un tweet ironico possa aver alimentato il gossip inutilmente, adesso il pettegolezzo ha preso nuovamente piede. Specie ora che Luca Onestini si trova in Spagna, terra che considera un po’ come la sua seconda casa e presto anche Oriana Marzoli farà lo stesso.

L’influencer venezuelana infatti ha annunciato come dopo la rottura con Daniele Dal Moro tornerà a Madrid, dove ad attenderla non mancheranno le persone a lei care e numerosi progetti lavorativi. Da qui ha preso piede l’idea che sia Oriana Marzoli che Luca Onestini possano essere protagonisti del GF Vip in Spagna. I media del posto insistono su questa linea e sono convinti che a settembre li rivedremo entrambi rivivere la medesima esperienza a distanza di mesi dall’ultima in Italia.

Puntualizziamo però che si tratta appunto di un rumor che a oggi non trova conferme da parte dei diretti interessanti. In ogni caso entrambi hanno formato un duo che ha appassionato una fetta di telespettatori, divertiti dalla loro amicizia e siparietti. Tanto che per loro si erano create delle vere e proprie fazioni. Chissà quindi che questa situazione non possa replicarsi ancora una volta, ma in Spagna.

Se così fosse si tratterebbe di un gradito ritorno per Oriana Marzoli e Luca Onestini al Grande Fratello. Sia l’una che l’altro ne conservano un bel ricordo, come confidato dalla stessa ex vippona in un post su Twitter: “Mi viene da piangere. Giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia. Il momento giusto, le persone, il paese, la lingua… tutto”, ha scritto nelle scorse ore ripensando all’edizione italiana.