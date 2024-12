Nel bel mezzo del loro tour europeo, i The Kolors hanno scoperto di essere tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025. E non è tardata ad arrivare la loro reazione mostrata poi sui social.

La reazione dei The Kolors a Sanremo 2025

Dopo tanta attesa oggi c’è stato l’annuncio dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 e non sono mancate le reazioni dei diretti interessati (ed esclusi) che, come tanti fan, erano sulle spine per scoprire se sarebbero stati o meno nel listone! Ebbene tra loro abbiamo anche i The Kolors, che tornano nuovamente in gara dopo lo scorso anno in cui hanno presentato il pezzo, “Un ragazzo, una ragazza”. In attesa di scoprire cosa ci attenderà, oggi è arrivata la notizia.

In questo momento, però, come tanti altri colleghi anche loro stanno ultimando o portando avanti degli impegni. E proprio i The Kolors si trovano alle prese con un tour in Europa, a Bruxelles per la precisione. Così come tanti italiani, anche la band si è collegata con il TG1 per scoprire il loro destino a Sanremo 2025. A circondarli la presenza dei loro numerosi supporter.

Come mostrato dal video caricato in rete i The Kolors erano molto tesi per questo momento così importante per la carriera di ogni artista. Arrivare sul palco di Sanremo 2025 è sicuramente un privilegio per tutti, dato che si tratta della manifestazione canora italiana più importante. Ma nel momento in cui Carlo Conti ha annunciato la loro presenza, è esplosa tutta la gioia della band e dei fan.

Circondati dall’entusiasmo di tutti, quindi, il gruppo ha festeggiato questo altro importante traguardo: “E poi arriva questa sorpresa nel bel mezzo del tour europeo. Ci vediamo a febbraio!”.

Così dunque i The Kolors hanno scoperto della loro presenza al Festival di Sanremo 2025. Che dire? Congratulazioni ragazzi!