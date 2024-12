Elodie sarà una Big del Festival di Sanremo 2025 e in queste ore ha pubblicato un simpatico montaggio di tutte le volte in cui ha mentito in TV affermando che non avrebbe partecipato.

La confessione di Elodie

In queste ultime ore Carlo Conti ha annunciato tutti i Big che andranno a formare il cast della nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra questi vedremo anche Elodie, nonostante il titolo della canzone sia ancora un mistero e verrà rivelato solo in un secondo momento.

Ciò che ha divertito il web, ad ogni modo, è un video che ha pubblicato la cantante stessa sul proprio profilo Instagram. Possiamo vedere un montaggio di alcune ospitate nei programmi televisivi, da Striscia la Notizia a Che Tempo Che Fa, in cui ha negato la sua partecipazione alla kermesse.

Da Fabio Fazio, però, si era un po’ tradita facendo un piccolo scivolone. Quando il conduttore le ha chiesto se l’avremmo vista sul palco dell’Ariston, Elodie ha quasi dato la conferma per poi recuperare dicendo subito di no. Tuttavia, l’artista ha anche promesso che si sarebbero rivisti molto presto. “Sembra una minaccia“, ha scherzato la Di Patrizi.

Un’altra scena la mostra in un’intervista radiofonica con Anna Pettinelli, che le chiede se ha mandato una canzone a Carlo Conti per essere considerata in occasione di Sanremo 2025. Ma anche qui Elodie aveva detto di no, cosa che alla fine si è rivelata falsa.

Un segreto che, per forza di cose, è stato necessario mantenere. Tuttavia, oggi ha la liberta di poter dire la verità ai fan ed è per tale ragione che ha pubblicato questo divertente montaggio. Un video che ha guadagnato migliaia di like in pochi minuti.

Non ci resta che attendere il titolo della canzone, il quale dovrebbe venire rivelato nel corso della finale di Sanremo Giovani.