Non solo Fedez e Tony Effe! Pare che tra altri due artisti del Festival di Sanremo 2025 ci sarebbe maretta. Ecco di chi si tratta e cosa è emerso fino a questo momento!

Maretta tra due artisti di Sanremo 2025?

Oggi finalmente abbiamo scoperto chi sono gli artisti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025. In tutto avremo 30 big in gara che si sfideranno a colpi di canzoni verso la vittoria finale. Ci sono state delle certezze (nomi che già erano emersi), ma anche delle sorprese.

A balzare all’occhio, ovviamente, per chi segue il gossip, la presenza di Fedez e Tony Effe al Festival di Sanremo 2025, tanto che qualcuno si è chiesto come sarà per loro ritrovarsi lì a seguito di tutto quello che è accaduto. Eppure ora giunge un gossip che riguarda altri due artisti. Pare che tra loro, secondo i rumor, non scorrerebbe buon sangue e ci sarebbero stati dei dissapori non molto tempo fa.

A lanciare questa indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, che ha fatto sapere come nella sua news letter arriveranno delle novità a riguardo, lanciando un piccolo spoiler sui cantanti di Sanremo 2025:

“ANTICIPAZIONE NEWS LETTER NON CORRE BUON SANGUE TRA RKOMI E IRAMA DOPO UN GROSSO LITIGIO DURANTE IL TOUR. CREDETEMI È IL FESTIVAL DEL ‘DISSING’”, ha detto il giornalista a riguardo senza svelare ancora troppo.

Il gossip di Parpiglia sui due big del Festival di Sanremo 2025

Insomma al momento si tratta di un pettegolezzo e nessuno dei due artisti si è espresso sulla vicenda emersa. Non è escluso però possano intervenire e parlarne e chiarire le loro posizioni.

Insomma il Festival di Sanremo 2025 è già iniziato, tra sorprese, esclusioni e conferme!