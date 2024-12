I Jalisse hanno mandato due canzoni a Carlo Conti per sperare di essere presi a Sanremo 2025, ma anche quest’anno sono stati esclusi. Ecco la loro reazione registrata in un divertente video.

La reazione dei Jalisse all’esclusione da Sanremo 2025

Sono anni ormai che i Jalisse provano a entrare nel cast dei Big del Festival della canzone italiana, ma sembra che non riescano a convincere mai del tutto i vari direttori artistici. Domenica 1 dicembre, Carlo Conti ha annunciato i cantanti che gareggeranno a Sanremo 2025 e il noto duo è stato ancora una volta escluso.

Ma come hanno reagito a questa ennesima delusione? In realtà, l’hanno presa con molta filosofia e hanno addirittura festeggiato brindando alla ventottesima esclusione della loro carriera. Nel video, che trovate qui sotto, sembrano trovarsi a casa e non appena il conduttore finisce di elencare i nomi dei Big, i due artisti stappano due bottiglie di birra. “Non ci siamo neanche quest’anno, evvai! Brindiamo, 28!“, hanno urlato.

lo scorso anno i Jalisse hanno avuto però il piacere di essere invitati sul palco dell’Ariston per cantare Fiumi di parole come ospiti speciali. La stessa cosa potrebbe accadere anche a Sanremo 2025? Per saperlo non ci rimane che continuare a seguire ciò che succederà nei prossimi mesi. Noi, ovviamente, vi terremo aggiornati.

Nel frattempo, Carlo Conti ha annunciato che i cantanti in gara saliranno a 30 e tra questi troviamo graditi ritorni come Elodie, Noemi, Francesca Michielin e Fedez, ma anche delle novità come Sarah Toscano e Joan Thiele, tra gli altri. La kermesse avrà inizio martedì 11 febbraio 2025 e terminerà sabato 15 febbraio. A presto con tante altre novità.