Vincenzo Chianese | 18 Luglio 2023

Stash torna a spiegare cosa canta in Italodisco e fa chiarezza sul testo della canzone dei The Kolors: ecco la verità

La precisazione di Stash dei The Kolors

In questi giorni si sta parlando a lungo dei The Kolors. Come sappiamo infatti la band capitanata da Stash sta conquistando l’estate con il singolo Italodisco, che ormai è una vera hit. Il brano è infatti uno dei più amati del momento, e nelle ultime ore ha ricevuto una certificazione dietro l’altra. Dopo essersi posizionata al primo posto della classifica FIMI, la canzone ha anche vinto il Disco di Platino. Proprio il cantante così sui social ha commentato questo importante traguardo, e in merito ha affermato:

“Sono in treno e mi hanno appena detto che ITALODISCO è stata certificata disco di platino. Non riesco a contenere la gioia (e ammetto, neanche qualche lacrima) perché ricevere questa notizia nella settimana in cui ITALODISCO è prima nella classifica FIMI è uno dei traguardi più assurdi e inaspettati del nostro percorso. Che momento!! Grazie a voi in primis… e a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo”.

Nel mentre come qualcuno saprà, il testo di Italodisco è diventato un vero e proprio caso sui social. Qualche giorno fa infatti i The Kolors sono stati ospiti a Battiti Live, e proprio nel corso dell’esibizione si sono esibiti col loro brano, cambiandone però il testo. Invece di cantare “Festivalbar con la cassa dritta”, Stash ha pronunciato le seguenti parole: “Festino al bar con la cassa dritta”. A quel punto in molti si sono chiesti quale fosse il testo originale e per ore sul web non si è parlato d’altro. L’ex protagonista di Amici così è intervenuto per svelare la verità, e nelle ultime ore come se non bastasse è tornato sulla questione. Nella bio del suo profilo Instagram infatti Stash ha spiegato cosa canta in Italodisco, affermando:

“DICO: FESTIVALBAR CON LA CASSA DRITTA”.

Non ci sono più dubbi dunque sul testo di Italodisco. Nel mentre i The Kolors si godono questo momento pieno di successo e a loro va il nostro più grande in bocca al lupo.