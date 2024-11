Durante le Blind Audition di The Voice in Grecia una cantante si è esibita con La Noia di Angelina Mango: la reazione della giuria

Così come in Italia, anche in Grecia hanno la loro versione di The Voice. Una giovane cantante di nome Elena ha stupito la giuria portando sul palco la sua versione de La Noia di Angelina Mango.

The Voice, cantante si esibisce con La Noia di Angelina Mango

Se alcuni giorni fa il “figlioccio” di Katia Ricciarelli ha conquistato la giuria di The Voice Kids in Italia, ieri sera un particolare avvenimento si è tenuto durante le Blind Audition della versione greca della trasmissione canora. Una concorrente di nome Elena, infatti, ha stupito tutti portando sul palco una canzone nella nostra lingua, ma non una qualsiasi.

Nel dettaglio ha proposto La Noia di Angelina Mango a The Voice ed è riuscita a convincere persino tutta la giuria, che entusiasta dalla sua bravura si è girata per lei e hanno fatto a gara per averla nel proprio team.

La giovane artista, finita l’esibizione e vista la reazione da parte dei giurati, ci ha tenuto ha fare un doveroso ringraziamento. Ha raccontato poi di avere 17 anni e di essere sì greca, ma di avere anche origini italiane. Ecco dunque il perché è stata così precisa nella pronuncia. In seguito ha spiegato di non essersi iscritta lei a The Voice, ma è stata opera di sua cugina Marialena:

“Mi hanno chiamato a scuola e mi hanno detto che sarei potuta venire qui a The Voice Grecia. Se guardo L’Eurovision? Sì, da quando sono piccola, sono una grande fan. Questo pezzo è arrivato tra i primi posti e rappresentava l’Italia“, ha raccontato la ragazza ricordando il grande successo avuto da La Noia di Angelina Mango.

Nonostante tutti i complimenti da parte della giuria di The Voice, però, la ragazza ha dovuto fare una scelta e ha voluto accorparsi al team di Helena Paparizou. La coach si è detta molto soddisfatta e ha reputato davvero molto brava Elena: “Ringraziamo tua cugina perché sei qui grazie a lei. Potresti pensare di fare l’Eurovision un giorno, sei talentuosa e hai una bella voce”.

Chissà se Elena ci regalerà ancora delle altre perle del repertorio del panorama musicale italiano. Sta di fatto che la canzone di Angelina sembra averle portato decisamente molta fortuna!