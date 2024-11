Katia Ricciarelli appare a sorpresa alle Blind Auditions di The Voice Kids per sostenere Marco, il suo ‘figlioccio’

Katia Ricciarelli appare a sorpresa nel corso della seconda puntata di The Voice Kids 3. La soprano è in studio per sostenere Marco, aspirante tenore di cui è diventata una vera e propria mentore.

Katia Ricciarelli a The Voice Kids

C’è un’ospite a sorpresa nel corso della seconda puntata di The Voice Kids. La terza edizione del talent show condotto da Antonella Clerici ha preso il via lo scorso venerdì 15 novembre con la conferma giuria formata da Arisa, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè.

Tra i tanti giovani talenti che hanno affrontato le Blind Auditions c’è anche Marco, ragazzo di 14 anni proveniente dalla Calabria con la passione per la musica lirica. Ad accompagnare il giovane in questo percorso c’è una mentore speciale: Katia Ricciarelli.

La soprano è diventata una vera e propria “seconda mamma” per Marco, come da lui stesso raccontato prima dell’esibizione ad Antonella Clerici. “Mi sgrida in modo positivo, mi aiuta molto“, ha rivelato. Il ragazzo si è poi esibito davanti ai giudici portando una cover di Granada, difficilissimo pezzo di Claudio Villa.

La sua performance ha conquistato tutti e quattro i giudici, che si sono girati per cercare di avere il giovane nel proprio team. Ma le sorprese non sono finite qui. Una volta scoperto a chi apparteneva la calda voce che ha conquistato il pubblico, la giuria si è accorta della presenza di Katia Ricciarelli tra i parenti di Marco.

“Mi ricorda quando io avevo 13 anni e volevo fare assolutamente la cantante lirica. Lui ha questa passione, studia. È stato preso al conservatorio di Matera – ha spiegato la soprano – Mi affascina il fatto che questo ragazzo un giorno possa diventare un grandissimo tenore e sono certa che lo farà“.

Katia e il suo ‘figlioccio’ si sono poi esibiti insieme sulle note di Mamma. Alla fine Marco ha deciso di andare in squadra con Loredana Bertè. Intanto anche il secondo appuntamento con il programma ha conquistato l’auditel. Il talent si attesta infatti su una media di 3 milioni e 400mila telespettatori, corrispondenti al 21,31% di share, vincendo la serata.