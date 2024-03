Alle Blind Auditions di The Voice Senior si presenta anche un superstite della Concordia

Spettacolo

Debora Parigi | 9 Marzo 2024

The Voice Senior

Nella puntata dell’8 marzo di The Voice Senior ha partecipato alle audizioni un signore di nome Antonello Tonna. Pianista per metà maltese, Antonello ha una storia molto toccante alle spalle: lavorava sulla nave Concordia quando naufragò a largo dell’Isola del Giglio. La musica lo ha salvato e ha raccontato ciò che è accaduto quella tragica notte.

Un superstite del disastro della Concordia tra i concorrenti di The Voice Senior

Una nuova puntata di The Voice Senior è andata in onda ieri, venerdì 8 marzo. Molti sono stati i cantanti over che si sono esibiti. E alcuni di loro sono piaciuti ai quattro giudici assicurandosi un posto in squadra. Tra questi c’è anche Antonello Tomba di professione pianista.

Antonello si è esibito a The Voice Senior con il brano Piazza Grande di Lucio Dalla ed è piaciuto a tre giudici: Arisa, Clementino e Gigi D’Alessio. Lui alla fine ha scelto Gigi D’Alessio, ma prima di questa scelta ha avuto modo di raccontare la sua storia. Lui, infatti, è uno dei superstiti della nave Costa Concordia e lavorava lì sopra la sera del 13 gennaio 2012 quando naufragò a largo dell’Isola del Giglio.

Antonello Tonna ha 71 anni ed è della Sicilia, provincia di Catania. Il suo congnome è maltese, poiché il padre era di lì. Ha iniziato il suo mestiere di pianista nel 1980 con i piano bar. Poi nel 2000 sono arrivate le proposte per suonare sulle navi da crociera e questo gli ha permesso di girare parecchio. Ha avuto modo di fare tutto il Mediterraneo, ma anche i Caraibi.

E, come detto, era sulla Concordia quando andò a sbattere su uno scoglio a largo dell’Isola del Giglio e naufragò causando anche molte morti. Nel video di presentazione Antonello ha rivelato: “Il 13 gennaio del 2012 avevo finito il mio set musicale alle 21:30. Alle 21:45 sentiamo un rumore fortissimo di acciaio e non capivamo, poi il blackout, i sette fischi brevi e uno lungo, cioè emergenza. La nave ha cominciato a piegarsi e io vedevo l’acqua che entrava e saliva. Il mio amico batterista era con me a braccetto, io poi ho deciso di buttarmi in mare, lui non si è gettato. L’hanno trovato nella nave dopo due mesi, aveva solo 30 anni”.

Dopo la sua esibizione a The Voice Senior, ha parlato di questa terribile esperienza ai giudici: “La musica mi è stata d’aiuto. Per salvarmi mi sono dovuto buttare a mare. Quando mi sono buttato, ho nuotato piano piano. Mi ripetevo fra me e me ‘devo stare calmo devo stare calmo’. Mentre nuotavo mi è venuto in mente Rapsodia in blu di Gershwin che avevo suonato prima. E questo mi ha rasserenato, ho nuotato ancora più lentamente e ho raggiunto l’Isola del Giglio. E mi sono salvato. Adesso apprezzo la vita ancora di più”.

Antonello era il pianista della nave Concordia e racconta il naufragio dal suo punto di vista a #TheVoiceSenior 🤍 #davedere pic.twitter.com/spJoT9Oqrc — The Voice Of Italy (@THEVOICE_ITALY) March 8, 2024

Antonello ha detto di essere sempre stato una persona ottimista. Ma dopo quello che è gli è successo vuole godersi ancora di più il bello della vita.