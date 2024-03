Letizia ha problemi a coniugare il verbo discutere: “Discutii, discutei” (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 9 Marzo 2024

Grande Fratello

Durante una chiacchierata in giardino Letizia Petris sbaglia a coniugare un verbo. Beatrice Luzzi la corregge prontamente

Mentre chiacchierava in giardino con Beatrice Luzzi, Letizia Petris ha sbagliato a coniugare il verbo ‘discutere’. L’attrice si è permessa di correggerla e farle notare l’errore. Ecco cosa è successo al Grande Fratello.

Letizia Petris sbaglia un verbo

Anche la ventiseiesima settimana sta per volgere al termine nella Casa del Grande Fratello e Letizia Petris in queste ore si è resa protagonista di un ampio diverbio con l’amica Perla Vatiero. La ragazza non ha gradito di essere stata messa da parte dalla coinquilina durante lo spazio radio.

La partenopea ha preferito infatti condividere il momento con Beatrice, Greta e Sergio. E per quanto sia stata una scelta non intenzionale da creare problemi nel loro rapporto, Letizia Petris se l’è presa parecchio. Ora ci si attende un chiarimento tra le parti. Intanto la gieffina si è resa protagonista anche di un altro momento, come accennato nell’introduzione dell’articolo.

Questo perché la fotografa si è resa protagonista anche di una gaffe mentre scambiava due parole con Beatrice Luzzi. Mentre si trovavano in giardino infatti Letizia Petris, come mostrato dal video sottostante, ha sbagliato a coniugare il verbo ‘discutere’: “E mi ricordo che discutii, discutei…”. La gieffina ha trovato però subito Beatrice Luzzi in suo aiuto, che le ha fatto notare l’errore: “Discussi”. Letizia infatti poco dopo si è corretta.

Il momento è stato subito estrapolato dalla diretta del Grande Fratello presente su sito e app di Mediaset Infinity e condiviso sui social, trovando dell’ironia da parte di alcuni utenti. Qualcuno con pensiero molto critico ha giudicato l’errore fatto da Letizia Petris, altri invece ci hanno semplicemente riso su prendendo la gaffe per quella che è.

C’è anche chi ha preso le parti di Letizia Petris, sostenendo che la ragazza si sarebbe confusa, come se fosse un lapsus e niente più: “A voi non capita mai di sbagliare?”.

Vi rigiriamo la domanda a questo punto!