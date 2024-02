NEWS

Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Ieri sera ad arrivare a The Voice Senior è stato un ex Big di Sanremo, ma solo Gigi D’Alessio lo riconosce

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di The Voice Senior. Ad arrivare in studio è stato così un ex Big di Sanremo ma a riconoscerlo è solo Gigi D’Alessio.

Un ex Big di Sanremo a The Voice Senior

Finalmente ieri sera è partita su Rai 1 la nuova attesissima edizione di The Voice Senior, che ci terrà compagnia per diverse settimane. Anche quest’anno alla conduzione del talent show c’è Antonella Clerici, mentre nelle vesti di giudici troviamo Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Già durante le prime audizioni non sono mancate le emozioni, tuttavia a un tratto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Ad arrivare in studio infatti è stato un ex Big del Festival di Sanremo. Di chi parliamo? Nientemeno che di Mario Rosini. Il cantante prese parte alla kermesse musicale nel 2004 con il brano Sei la vita mia, che si classificò al secondo posto.

Ieri sera così l’artista è arrivato all’interno del talent show per mettersi alla prova con questa nuova esperienza. In studio Rosini ha proposto una cover del brano Ritornerai di Bruno Lauzi. Immediatamente a girarsi è stato Gigi D’Alessio, che ha prontamente riconosciuto il cantante. Poco dopo a voltarsi sono stati anche gli altri giudici e al termine dell’esibizione Loredana Bertè ha chiesto a Mario il suo nome e la sua provenienza.

I giudici di The Voice Senior infatti, fatta eccezione di Gigi D’Alessio, non hanno riconosciuto Mario Rosini e così il cantante partenopeo ha ripreso la sua collega, affermando: “Ma che dici? Ma l’avete riconosciuto? Mario Rosini, ha fatto Sanremo 2024, quando vinse il mio amico Marco Masini. Lui è un’artista, alzatevi in piedi per lui”.

A quel punto Arisa ha voluto cantare con Mario e a seguito della performance Rosini ha deciso di entrare proprio nel team della Pippa.