Vincenzo Chianese | 17 Febbraio 2024

Nel corso dell’ultima puntata di Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Paola Perego hanno imitato Loredana Bertè, riproponendo la canzone Pazza, in gara al Festival di Sanremo 2024.

L’imitazione di Simona Ventura e Paola Perego

Sono ormai anni che Simona Ventura e Paola Perego sono legate da una bella e indissolubile amicizia. Le due conduttrici, come tutti sappiamo, da tempo conducono Citofonare Rai 2, il fortunato programma che come suggerisce il titolo va in onda proprio sul secondo canale della rete pubblica. Solo di recente inoltre la Ventura e la Perego hanno preso parte all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, dove hanno ottenuto un successo incredibile. Proprio Simona infatti ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche quello della giuria e del web, confermandosi settimana dopo settimana come una delle concorrenti più talentose.

Durante la partecipazione al talent show, le due presentatrici hanno continuato ad andare in onda con la loro trasmissione, che fa compagnia a milioni di telespettatori. Proprio nel corso dell’ultima puntata però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto divertire il pubblico. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

In diretta a Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Paola Perego hanno imitato Loredana Bertè, riproponendo la canzone Pazza, che come sappiamo è stata in gara al Festival di Sanremo 2024. Il brano è stato uno dei preferiti del web e in questi giorni sta scalando le classifiche. L’amata cantante intanto, con questo bellissimo pezzo, ha anche vinto il Premio della Critica Mia Martini e non è mancato un bellissimo ricordo dell’artista a sua sorella.

Nel mentre la performance della Ventura e della Perego in breve è diventata virale e ha fatto sorridere tutto il pubblico. Sono sono mancati anche i commenti degli utenti, che si sono complimentati con le due presentatrici.