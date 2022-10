Theo Hernandez e Zoe Cristofoli rapinati

Attimi di paura per Theo Hernandez e la compagna Zoe Cristofoli. La loro abitazione, infatti, è stata presa di mira da alcuni malviventi che avevano organizzato una rapina. Al momento dei fatti, come riporta anche il sito Whoopsie, il calciatore del Milan non si trovava in casa. All’interno si trovavano soltanto Zoe e il figlio di sei mesi. Pare che il bottino che hanno portato via i ladri corrisponda a migliaia di euro. Un danno abbastanza sostanzioso. A dirigere le indagini ci sono i Carabinieri, i quali stanno provando a ricostruire la vicenda anche attraverso il racconto della Cristofoli.

Oltre alla sua testimonianza, però, stanno anche controllando il girato delle telecamere di sorveglianza. Sul portale sopracitato viene anche fatto un breve resoconto di quanto accaduto. Il tutto è avvenuto intorno alle ore 21:00 del 18 ottobre 2022 a Cassano Magnago, comune in provincia di Varese:

Un piano ben preciso, secondo le prime ricostruzioni degli investigatori dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio. I ladri, quantificati in almeno 4 persone, hanno atteso con molta probabilità che la Cristofoli rimanesse da sola in casa. I malviventi avrebbero scavalcato la recinzione della villa e una volta dentro casa avrebbero aggredito l’influencer, strattonandola e costringendola ad aprire la cassaforte.

I ladri, quindi, sapevano che Theo non sarebbe stato in casa in quel momento e ne hanno approfittato per sopraffare e prendere alla sprovvista una sicuramente spaventatissima Zoe Cristofoli. A parte gli oggetti rubati, però, tutto è finito per il meglio e nessuno per fortuna si è fatto male. Non ci resta che attendere altre informazioni e sperare che i Carabinieri riescano a rintracciare gli aggressori e catturarli.

Non appena ne sapremo di più non esiteremo ad aggiornarvi. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

