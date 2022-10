1 La rivelazione di Chiara Nasti

Mancano pochi giorni alla nascita del primo figlio di Chiara Nasti, che si sta preparando al meglio per accogliere il suo bambino. Come sappiamo però negli ultimi mesi l’influencer è finita spesso al centro delle polemiche. Inizialmente infatti la Nasti ha fatto discutere per via del Gender Reveal Party, che si è svolto allo Stadio Olimpico di Roma. Ma non solo. Successivamente Chiara è finita al centro dell’attenzione per via di alcune dichiarazioni sulle donne in gravidanza che non sono piaciute ai più. In queste settimane tuttavia l’influencer ha deciso di concentrarsi a pieno sul suo compagno e sulla sua maternità, e in molti attendono con ansia l’arrivo del bambino, la cui nascita è prevista per i prossimi 20 giorni.

In queste ore però Chiara Nasti sta facendo nuovamente discutere. Come sappiamo di recente l’influencer ha svelato il nome scelto per il suo bambino, Thiago. Poco fa rispondendo alle domande dei fan su Instagram, Chiara ha svelato quale (bizzarro) nome avrebbe dato a suo figlio se fosse stato femmina: Barbie! Naturalmente le parole della Nasti non sono passate inosservate, tuttavia qualcuno ha ipotizzato che l’influencer stesse solo scherzando. Chiara nel mentre è stata anche criticata per aver scelto il nome Thiago per il bambino, venendo accusata di averlo copiato alla tiktoker Sofia Crisafulli. La Nasti così, replicando alle offese degli utenti ha affermato:

“Mo iniziate a rompere con il nome? Se lo chiamavo Enzo come il padre di Mattia non vi andava bene lo stesso”.

Qualche settimana fa nel mentre, dopo essere stata assalita dalla critiche, Chiara Nasti è stata difesa nientemeno che da Giulia De Lellis. Rivediamo cosa è accaduto.