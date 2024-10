Che serata questa sera per Thomas Bocchimpani! Il giovane artista, ex di Amici, a Tale e Quale Show ha imitato… Justin Timberlake! Com’è andata? Vediamolo insieme.

Thomas Bocchimpani imita Justin Timberlake

Ci sta mettendo tanto impegno Thomas Bocchimpani a Tale e Quale Show. L’artista vuole fare bella figura e anche stasera ci ha regalato delle belle emozioni. L’ex allievo di Amici ha imitato Justin Timberlake, quindi un altro artista internazionale per lui.

Se in alcune occasioni non ha convinto al 100%, c’è da dire che Thomas Bocchimpani è certamente tra i migliori di questa edizione di Tale e Quale Show e a dimostrarlo anche la performance di stasera nei panni di Justin Timberlake. L’esibizione è stata in generale molto precisa per quel che riguarda l’intonazione per esempio. Ma avrà colpito i giurati? Andiamo a scoprire cosa hanno detto.

Esattamente come Justine Timberlake, Thomas Bocchimpani si è destreggiato bene sul palco cantando e muovendosi a passi di danza! E si è beccato anche tutti gli applausi del pubblico, scatenato in studio per lui e la sua bella esibizione.

Video esibizione di Tale e Quale e il giudizio della giuria

Il giudizio della giuria di Tale e Quale Show non è tardato ad arrivare ed è stato piuttosto diretto.

“Non mi sono scatenato, amo la sua sensualità. Si muove bene nel pop e ha questa voce graffiante. Lui non ha una grandissima voce ma incantevole. A te Thomas voglio dare un consiglio. Ti voglio più grintoso, come lui perché so come si muove. Ha una buona voce ma calante”. Il pubblico si è detto contrariato e ha iniziato a lamentarsi, per questo Malgioglio ha ribattuto: “Non capisco perché il pubblico si lamenta”.

Thomas si è giustificando dicendosi un po’ timido. Mentre Alessia Marcuzzi ha sottolineato che il cantante si è esibito con la laringite, da smaltire in settimana: “Sei stato bravo e identico”, beccandosi la critica di Malgioglio.

Così Thomas Bocchimpani porta a casa un’altra bella esibizione a Tale e Quale Show. Chissà quante altre sorprese ci riserverà ancora!