Tale e Quale Show è tornato questa sera con la quinta puntata, che ha visto Giulia Penna portare in scena la sua esibizione nei panni di Elisa.

Giulia Penna imita Elisa

In questa esperienza a Tale e Quale Show Giulia Penna si sta mettendo in gioco, eccome se lo sta facendo! Per lei sfide sempre più difficili (pensiamo a Taylor Swift). Stasera per lei l’esibizione complessa nelle vesti di Elisa non è stata di certo una passeggiata.

La cantante friulana è uno dei fiori all’occhiello del panorama musicale italiano. Artista che riesce a spaziare su un vasto repertorio in lingua italiana e inglese, con sonorità ricercate e sempre all’avanguardia.

Così Giulia Penna ha accettato quest’ennesima sfida galvanizzata anche dai complimenti di Anna Tatangelo due puntate fa e dal buon risultato nelle vesti di Elodie. Stasera a Tale e Quale Show è stata invece la volta dell’imitazione di Elisa.

La giovane influencer e cantante ha dovuto fare i conti con l’estesa e delicata vocalità della Toffoli. E si è trattato di una speciale dedica per la sua mamma. Quando è uscito questo brano, infatti, sua madre non stava bene e nel raccontare questo si è commossa. Per lei è arrivata poi una standing ovation! Sua madre è stata felicissima, mentre era lì in studio.

La giuria dopo l’esibizione di Giulia a Tale e Quale Show

E la giuria che ne pensa di questa esibizione di Giulia Penna. Poco dopo la fine del brano, Carlo Conti ha chiamato la concorrenti a sottoporsi al giudizio della giuria.

“Si vede che hai sentito questa canzone. Sei stata perfetta per me! Hai fatto passi da gigante, per me sei stata tale e quale e a Elisa”, ha esordito Alessia Marcuzzi. Dello stesso parere Giorgio Panariello, impressionato da lei. Gabriele Cirilli ne ha sottolineato la somiglianza dei dettagli e della padronanza scenica!

“Adesso sicuramente mi criticheranno tutti. Meglio che chiudo e non dico niente? Ti faccio sempre i complimenti. Lei ha una voce particolare. Dire che sei stata identica ad Arisa… Elisa… Possibile che qualsiasi cosa dico dovete criticarmi?”.

La gaffe di Malgioglio ha scatenato le risate di tutti ed è stato motivo di battute anche sul web!