L’ex allievo di Amici Thomas Bocchimpani imita Michael Bublé a Tale e Quale Show 2024. La sua esibizione e le opinioni dei giudici.

Thomas Bocchimpani imita Michael Bublé

Molte le esibizioni in programma nella trasmissione condotta da Carlo Conti questa sera. Tra queste anche quella di Thomas Bocchimpani che ha imitato a Tale e Quale Show Michael Bublé con la canzone “Sway“.

In giuria abbiamo ritrovato Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. In aggiunta, poi, abbiamo visto anche Paolo Bonolis come giudice speciale e ognuno di loro ha dato il proprio parere.

“Dance with me, make me sway” ​​ 🕺



Thomas interpreta Michael Bublé a #TaleEQualeShow pic.twitter.com/yquxvI8nnF — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) November 8, 2024

Il conduttore di Canale 5, per esempio, ha detto: “Tu l’hai vissuto bene come voce e anche come movenze. Molto bene, bravo“. Mentre Cristiano Malgioglio ha esclamato: “Bublé non mi fa impazzire, ma tu hai fatto una piacevole interpretazione e ti voglio premiare“.

La sua è stata l’esibizione che ha chiuso la serata e il pubblico lo ha salutato con un applauso molto caloroso. Ognuno di loro ha dato delle votazioni, così da definire la classifica finale. Per ora non sappiamo quali saranno i voti che otterrà alla fine, ma lo scopriremo solo in chiusura. Sarà l’imitazione di Michael Bublé che garantirà a Thomas Bocchimpani la vittoria a Tale e Quale Show?