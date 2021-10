Uomini e Donne: Tina Cipollari e il gavettone a Gemma

Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione dei telespettatori, come già vi avevamo raccontato nelle anticipazioni. Fatto che vede protagoniste ancora una volta Tina Cipollari e Gemma Galgani. Cosa è accaduto? L’opinionista ha tirato un secchio d’acqua alla Dama facendole così un gavettone.

Tutto è cominciato con una sfilata, dove Gemma ha sfilato, vestita con un jeans stretto, una maglia scollata e una camicia a scacchi aperta. La Galgani ha fatto un balletto sexy e ha lavato una 500. Ma è qui che si è scatenata la furia da parte di Tina Cipollari, che ha sminuito quanto fatto dalla Dama.

Il parterre maschile ha apprezzato tanto la performance, dando voti altissimi. “Sono dei corrotti e tu sei veramente vergognosa. Ti credi una ventenne, ma sei un rottame”, ha detto Tina Cipollari, mentre Gianni Sperti l’ha difesa dicendo di averla trovata piuttosto sexy: “L’ha fatta bene dai”, con l’opinionista che si è arrabbiata non poco. Anche Marcello ha apprezzato Gemma Galgani e l’ha difesa dalle accuse dell’opinionista. La stessa Dama ha replicato alle parole dell’opinionista. Ad un certo punto Tina ha chiesto: “Mi puoi dare quel secchio?”. È andata nel dietro le quinte a prenderlo ed ecco il gavettone.

Il CAR WASH non poteva non finire così 🤣🤣🤣 #UominieDonne pic.twitter.com/jQ9yRHUwVD — Witty TV (@WittyTV) October 22, 2021

Così Tina Cipollari, ancora una volta, ha sorpreso Gemma Galgani con un gavettone, ma si è poi nascosta. La Dama è stata costretta a togliersi le scarpe e ha detto: “Esci fuori se hai il coraggio, mai in faccia come faccio io. Un confronto diretto mai. Chissà quanto ti fa ridere sta cosa. Ora ricambio con la spugnetta in mano”.

A seguire Gemma ha lanciato una spugna a Tina, che ha ricambiato. Il battibecco tra loro è stato interrotto da Maria De Filippi.

