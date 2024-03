Tina Cipollari imita una corteggiatrice e sfila sulla passerella di Uomini e Donne: l’esilarante video

Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Marzo 2024

Uomini e donne

Questo pomeriggio Tina Cipollari ha fatto divertire tutto il pubblico a casa sfilando sulla passerella che si percorre entrando nello studio di Uomini e Donne.

La passerella di Tina Cipollari

Tina Cipollari è solita fare divertire tutti gli spettatori di Uomini e Donne con i suoi sketch o le sue battute, che molto spesso prendono di mira i corteggiatori oppure i Cavalieri o le Dame presenti in studio. Possiamo, per esempio, ricordare la recente sfilata che ha fatto un paio di settimane fa, facendo finta di indossare degli occhiali a raggi X per vedere gli uomini nudi.

Questo pomeriggio, invece, ha sfilato ancora una volta ma sulla passerella d’ingresso dello studio del dating show. Il tutto ha avuto luogo dopo l’entrata del nuovo Tronista Daniele, il quale ha accolto tutta una serie di corteggiatrici. Tina ha ovviamente fatto delle battute su alcune di loro, in particolare su una ragazza con il vestito verde.

Non appena Maria De Filippi ha chiesto a Daniele con chi volesse ballare, infatti, Tina Cipollari ha affermato: “Prendi quella con il vestito verde che ci teneva tanto a fare… Dai, vieni! Ci tenevi tanto a fare quella passerella con quel cu*o“. Tutto lo studio si è messo a ridere per la sua imitazione mentre Maria spiegava che non è facile entrare in studio per la prima volta: “Falla tu allora, vai“.

Qui sotto possiamo vedere l’opinionista dirigersi verso le scale dicendo: “Sembra che debbano scalare l’Everest“. Poi Maria l’ha annunciata esclamando “si chiama Tina” e portando i presenti a farsi una risata. La regia ha messo il jingle di Uomini e Donne e, alla fine, una volta scese le scale si è riseduta al suo posto dimostrando ciò che voleva dimostrare.

TINA CHE SFILA SULLA PASSERELLA STO VOLANDO GRAZIE MARIA #uominiedonne pic.twitter.com/9pLPf0mhYz — trashtvstellare (@tvstellare) March 15, 2024

Neanche a dirlo il web è del tutto impazzito e ha commentato con frasi come “sto volando” oppure “lei è la mia vita“. Insomma, un successo vero e proprio.