Gossip

Vincenzo Chianese | 11 Aprile 2024

Uomini e donne

Tina Cipollari al centro del gossip: un noto ex Vippone infatti racconta di aver avuto un flirt con la celebre opinionista

Nelle ultime ore, un noto ex Vippone del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver avuto un flirt con Tina Cipollari. Ecco cosa sarebbe accaduto tra i due.

Il presunto flirt di Tina Cipollari

Sono anni ormai che Tina Cipollari è una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne. La storica opinionista del dating show di Canale 5 col passare del tempo ha saputo conquistare il grande pubblico e a oggi è certamente uno dei volti più amati non solo del programma, ma dell’intero mondo dello spettacolo italiano. Da qualche settimana tuttavia Tina è finita al centro del gossip e del pettegolezzo. Andiamo a vedere cosa è successo. Tutto è iniziato quando la Cipollari ha tenuto una diretta social con Giucas Casella. A un tratto proprio l’ex Vippone del Grande Fratello Vip ha parlato di una presunta vacanza alle Maldive che avrebbe fatto 20 anni addietro proprio con l’opinionista, che tuttavia ha affermato di non ricordare l’accaduto.

Adesso, a distanza di qualche settimana da questo episodio, proprio Giucas Casella, tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, ha raccontato di aver avuto un flirt con Tina Cipollari. Stando alle parole dell’ex Vippone, la frequentazione sarebbe durata qualche mese e in merito ha affermato:

“È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù”.

Ma non solo. Giucas Casella infatti pare conservare ancora oggi uno splendido ricordo di Tina Cipollari, al punto da affermare: “Una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”. L’ex Vippone si dice anche felice del fatto che l’opinionista del dating show di Maria De Filippi non abbia mai smentito questo presunto flirt, nonostante qualche settimana fa abbia affermato di non ricordare la vacanza alle Maldive.