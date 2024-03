Alessio Falsone rivela a quanto ammonterebbe la penale se si volesse abbandonare il Grande Fratello

Spettacolo

Forse non ve ne siete accorti ma ieri sera, durante un confronto con Anita Olivieri, Alessio Falsone ha rivelato a quanto ammonterebbe la penale nel caso in cui si decidesse di abbandonare il Grande Fratello.

Alessio Falsone parla della penale del GF

Ieri sera il pubblico ha scoperto che Anita Olivieri è stata la meno votata dal pubblico e per tale ragione andrà direttamente al televoto eliminatorio della prossima puntata. Il tutto è avvenuto in un’altra stanza nella quale il conduttore ha chiamato anche Giuseppe Garibaldi (altro concorrente al televoto) e Alessio Falsone.

Proprio quest’ultimo ha letto il nome contenuto nella busta e fino a quel momento tutti credevano che Anita sarebbe dovuta tornare a casa. Ed è proprio durante il saluto con Alessio che è stato rivelato a quanto ammonterebbe la penale nel caso in cui si decidesse di lasciare il reality prima del tempo.

Alessio Falsone ha espresso la sua volontà di andarsene perché non ne ha più voglia. Anita però non ha voluto sentire ragioni e gli ha tappato la bocca per poi dirgli: “Ti prego, non fare questa stupidata. Ci puoi pensare?“. Gli ha poi ricordato che mancano solo dieci giorni alla finale e gli ha fatto presente le clausole del contratto. Lui ha replicato:

“Sì, devo dimezzare il cachet. L’ho letto il contratto. Mollami però, no. Ci ho già pensato, è una settimana che ci penso.

Possiamo discutere per questa cosa? Sono grande, adulto e vaccinato? Non esco solo per te, non ho voglia di scannarmi con la gente inutilmente? Esco anche io”.

Tuttavia alla fine nessuno è uscito perché, alla termine del confronto, Alfonso Signorini ha fatto la rivelazione. Chissà se, nel caso in cui Anita dovesse uscire nella puntata di giovedì, Alessio Falsone prenderà questa decisione una seconda volta. Vi terremo ovviamente aggiornati.