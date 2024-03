Chi è Daniele tronista di Uomini e Donne? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Marzo 2024

Chi è

Sul trono di Uomini e Donne arriva Daniele. Cosa conosciamo del nuovo tronista? Scopriamo insieme chi è il ragazzo arrivato nel dating show a marzo 2024: età, vita privata e Instagram.

Chi è Daniele

Nome e Cognome: Daniele

Data di nascita: 1993

Luogo di nascita: Napoli

Età: 30 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: lavora nel settore della moda

Fidanzato: Daniele è single

Tatuaggi: Daniele ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: (IN AGGIORNAMENTO)

Daniele età, altezza e biografia

Qual è il cognome di Daniele, il tronista di Uomini e Donne e quanti anni ha? Il ragazzo è nato a Napoli nel 1993 e la sua età è di 30 anni. Non conosciamo la data di nascita completo per fornirvi il suo segno zodiacale.

Nulle al momento anche le informazioni su altezza e peso del protagonista del dating show.

Che lavoro fa Daniele? Il giovane tronista di Uomini e Donne lavora nel campo della moda da circa dieci anni.

Vita privata

Ambito vita privata. Daniele di Uomini e Donne ha raccontato di esser cresciuto in un quartiere molto difficile di Napoli e di aver rischiato di intraprendere strade sbagliate:

“Da piccolo ero uno scugnizzo, un ragazzino di strada, ne ho combinate di tutti i colori. Ho rischiato di prendere delle strade sbagliate. Poi, però, ho scelto la strada più difficile, quella di andare via e lasciare Napoli. Perché come si dice a Napoli “Chi è buon’ s’ salv’ sol’ iss’”. Quando sono andato via da Napoli, ho veramente fatto dei sacrifici assurdi. Sono partito con pochi soldi in tasca ma con tanta forza e tanta voglia di fare”.

Soffermandosi sempre sulla sua vita privata, Daniele di Uomini e Donne ha detto di arrivare da una famiglia umile. Suo padre e sua madre hanno sempre pagato l’affitto e lui si è posto l’obiettivo, poi raggiunto, di comprargli una casa. I suoi genitori hanno sempre fatto tanti sacrifici e non gli hanno mai fatto mancare nulla: “A loro devo tutto”.

E l’amore come va? Chiaramente Daniele non ha una fidanzata e oggi è single, altrimenti non avrebbe potuto partecipare a Uomini e Donne: “Sono single da tanto tempo, adesso sono pronto e mi piacerebbe innamorarmi”.

Tra le altre curiosità sul suo conto Daniele ha detto di avere un cane di nome Diego. Lo definisce “l’amore della sua vita” e l’ha chiamato così per omaggiare il mai dimenticato numero 10 del Napoli, Diego Armando Maradona.

Dove seguire Daniele di Uomini e Donne: Instagram e social

Certamente vi starete chiedendo dove poter seguire su Instagram Daniele, il tronista di Uomini e Donne.

Al momento non abbiamo trovato alcun account che possa darci qualche indicazione in più su di lui. Nella clip di presentazione ha fatto sapere di non essere molto amante dei social. Dunque resta da capire se ha effettivamente un profilo dove seguirlo o meno.

Non appena ci saranno novità però non esiteremo a informarvi.

Carriera

Qual è la carriera di Daniele? Come detto nel paragrafo dedicato alla biografia, il tronista di Uomini e Donne lavora nel settore della moda da circa dieci anni.

Da non molto tempo è tornato da New York. Nella Grande Mela ha vissuto gli ultimi 6 anni della sua vita.

Daniele a Uomini e Donne

Nel 2024, a marzo per la precisione, Daniele è arrivato a sedersi nel trono di Uomini e Donne. Per quanto all’apparenza possa sembrare una persona dura, si definisce un ragazzo molto profondo, dolce e sensibile. Bisogna solo saperlo guardare dentro.

E in amore cosa cerca? Daniele ha raccontato di non avere mezze misure: “Se una ragazza non mi piacerà, sicuramente lo capirà, sbatto in faccia la verità. Adesso il mondo, purtroppo, è diventato troppo veloce coi social però voglio condividere cose importanti, non condividere le foto su Instagram“.

L’intenzione dunque è quella di innamorarsi e trovare la ragazza giusta.

I tronisti di Uomini e Donne

Arrivato a sedersi sul trono di Uomini e Donne Daniele condivide questa avventura in compagnia degli altri due tronisti Brando Ephrikian e Ida Platano.

Vedremo se troverà la sua anima gemella da qui alla fine del dating show.

Il percorso di Daniele a Uomini e Donne

A sorpresa durante la registrazione del 6 marzo, come riportato dal sito del dating show e da Lorenzo Pugnaloni, il nuovo tronista Daniele si accomoda sul trono per trovare l’amore.

Riuscirà nel suo intento? Non ci resta che attendere per scoprilo. (IN AGGIORNAMENTO)