1 Incidente per Tina Cipollari

Sono anni che Tina Cipollari è nel cuore del grande pubblico televisivo, e senza dubbio a oggi è uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Con i suoi modi di fare e con la sua simpatia, la storica opinionista di Uomini e Donne ha conquistato fin da subito i telespettatori e il web, ottenendo un successo pazzesco. Ancora oggi la Cipollari è una delle protagoniste più seguite del dating show di Maria De Filippi, e senza di lei senza dubbio il programma non sarebbe lo stesso. Nel mentre Tina da qualche mese è anche finita al centro del gossip e della cronaca rosa per via della sua relazione con Vincenzo Ferrara, al quale è legata da ormai diversi anni. Solo lo scorso anno si è mormorato che i due fossero anche pronti alle nozze, che tuttavia a oggi non si sono ancora celebrate.

Nel mentre in questi giorni l’opinionista di Uomini e Donne è finita nuovamente al centro dell’attenzione, per via di un piccolo incidente che l’ha coinvolta. Il settimanale Nuovo ha infatti beccato Tina per le vie di Roma con una benda sull’occhio, e a quel punto in molti si sono preoccupati per il celebre volto del dating show. Ma cosa è accaduto e come sta ora? Andiamo a scoprirlo.

Come svela lei stessa al settimanale di Riccardo Signoretti, Tina Cipollari ha avuto un piccolo incidente domestico. Mentre si trovava ai fornelli infatti una goccia d’olio bollente le è finita sulla palpebra, senza toccare pero per fortuna la parte interna dell’occhio. A quel punto l’opinionista è stata costretta a bendarsi l’occhio per qualche ora, ma nonostante il piccolo fastidio sembrerebbe che Tina stia più che bene.

Nulla di grave dunque per la Cipollari, che nel mentre è partita per le vacanze estive. Prima di ritrovarla a Uomini e Donne infatti la protagonista del dating show ha deciso di trascorrere qualche giorno in relax su una nave da crociera. Qualche settimana fa intanto si è mormorato che Tina non sarebbe tornata per la prossima edizione del programma di Maria De Filippi. Rivediamo cosa è accaduto.