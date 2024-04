Gossip

Vincenzo Chianese | 24 Aprile 2024

Uomini e donne

Solo qualche giorno fa Giucas Casella ha rivelato di aver avuto in passato un presunto flirt con Tina Cipollari. Adesso per la prima volta l’opinionista di Uomini e Donne replica al gossip.

Interviene Tina Cipollari

In questi giorni a finire al centro del gossip è stata nientemeno che Tina Cipollari. Di recente infatti la storica opinionista di Uomini e Donne ha tenuto un diretta social con Giucas Casella, da anni suo grande amico. Nel corso della live però l’illusionista ha parlato di una vacanza alle Maldive fatta con la Cipollari tanti anni prima e la cosa non è passata inosservata. Successivamente, intervistato da Nuovo Tv, l’ex Vippone ha raccontato di aver avuto un presunto flirt con Tina e ha così affermato: “È durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù”.

Oggi così, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha affrontato l’argomento con Tina Cipollari, che a quel punto è scoppiata a ridere visibilmente imbarazzata. Tuttavia l’opinionista, continuando ad affermare di non ricordare questa presunta vacanza alle Maldive con Giucas Casella, ha dichiarato:

“Io non me lo ricordo. Lo direi, ma non mi ricordo di questa passione consumata alle Maldive. A Cefalù però ci siamo stati, questo sì è vero. È sempre stata un’amicizia affettuosa la nostra”.

Questo sì che è un vero SCOOP! #UominieDonne pic.twitter.com/61Yn6thDQC — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 24, 2024

Quando però Gianni Sperti ha fatto notare alla sua collega come non abbia in alcun modo smentito il pettegolezzo circa il presunto flirt, Tina ha aggiunto: “Io non confermo e non smentisco. Mi imbarazzo”. Maria nel mentre ha anche simpaticamente invitato Giucas Casella in studio e di certo in molti si chiedono già cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime puntate del dating show.